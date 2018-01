UKC Ljubljana: 70 milijonov mimo javnega naročanja

Državni revizorji so pregledali, kako je UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 nabavljal medicinsko opremo in zdravstveni material. Naši največji bolnišnici so izrekli negativno mnenje, saj so ugotovili pomembne kršitve zakona o javnem naročanju.



Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, je povedal, da je UKC Ljubljana več kot polovico nabav zdravstvenega materiala opravil mimo pravil zakona o javnem naročanju. Takšnih nakupov je bilo za skoraj 70 milijonov evrov. Naročanja žilnih opornic niso vzeli pod drobnogled, ker je dokumentacija v zvezi s tem na parlamentarni preiskovalni komisiji. Ravno tako se niso ukvarjali z naročanjem zdravil.

UKC po mnenju revizorjev ni uspelo zagotoviti sistema, v katerem bi se javno naročanje dosledno uporabljalo.



Preplačane dobave



Dobavitelji zdravstvenega materiala v vrednosti 69.443.786 evrov ter dobavitelji medicinske opreme v vrednosti 121.915 evrov niso bili izbrani na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnega naročanja. V štirih postopkih oddaje javnih naročil v skupni vrednosti 318.497 evrov pa so bile ugotovljene kršitve zakona o javnem naročanju.

V dveh postopkih nista bili izločeni nepopolni ponudbi, v enem postopku je bila izločena popolna ponudba, poleg tega v enem postopku ni bilo izkazano, da strokovne zahteve izpolnjuje le ponudba dobavitelja, ki je bil povabljen k pogajanjem.

Pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil so bile ugotovljene še kršitve internih aktov glede priprave in sprejetja terminskih aktov, poročanja o razlogih za odmike od terminskih načrtov, poročanja o razlogih za prejem ene ponudbe ter pogojev za izvedbo postopka javnega naročanja.



Vrhovna državna revizorka Nataša Musar Mišeljić je pojasnila, da se je zdravstveni material nabavljal po višji ceni od pogodbeno dogovorjenih, pri čemer so bili prekoračeni roki za plačilo računov. UKC Ljubljana je dobaviteljem preplačal dobave za najmanj 10.598 evrov.



Vrhovna državna revizorka je še dodala, da so imeli precejšnje težave tudi s pridobivanjem podatkov od UKC Ljubljana o nabavi materiala, kar je vplivalo na čas izvedbe revizije.



Pomanjkanje standardov in evidenc

Računsko sodišče meni, da je bil UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 pri pridobivanju in upravljanju medicinske opreme neučinkovit. Pri načrtovanju nabav medicinske opreme ni ugotavljal potreb za daljše obdobje in ni pripravil strategije in večletnih operativnih načrtov. Kriteriji in pogoji, upoštevani za uvrstitev posamezne opreme v letni načrt nabav na ravni zavoda, niso bili izkazani.

UKC Ljubljana ni imel izdelanih tehničnih zahtev medicinske opreme, ki bi bila primerna za uporabo. Komisija za standarde, ki naj bi določala, pregledovala in obnavljala minimalne standarde, merila in kriterije za posamezno vsebinsko področje nabav, ki jih morajo izpolnjevati blago, storitve ali gradnje, ni delovala.

Barbara Zajc Pregelj, pomočnica vrhovnega državnega revizorja, je dodala, da je UKC Ljubljana pridobil za 12 milijonov medicinske opreme, od tega približno 14 odstotkov z donacijami. Poleg tega je začasno uporabljal še približno tisoč kosov tuje opreme: »Bolnišnica ni imela pregleda nad obsegom donirane in tuje opreme v uporabi, ni se ugotavljalo, ali se posamezna vrsta opreme sploh potrebuje niti kakšne stroške jim takšen način pridobivanja opreme povzroča,« je pojasnila Zajc Pregljeva. Ugotavljalo se ni niti, s kakšnim motivom so mu lastniki opremo podarili ali predali v brezplačno uporabo. O spornosti te zadeve smo v Delu že poročali.

O njej je bila obveščena protikorupcijska komisija, dokumente so prejeli tudi na NPU, a ni znano, kako so ukrepali. Bo pa policija morda ukrepala zdaj, ko jim je zaradi suma kaznivih dejanj in korupcije revizijsko poročilo posredovalo še računsko sodišče.

Neobvladovanje stroškov poslovanja

UKC Ljubljana torej ni imel izdelanih enotnih usmeritev o tem, kdo in kako določa strokovne standarde, ki jih mora medicinska oprema ob izbiri in sprejemu v uporabo UKC Ljubljana izpolnjevati. Prav tako ni imel vzpostavljenega ustreznega sistema za spremljanje iztrošenosti medicinske opreme kot podlage za učinkovito načrtovanje novih nabav.

Pred začetkom postopkov javnega naročanja medicinske opreme so izvedli analizo trga. Nabavljena je bila le oprema, ki je bila predhodno predvidena v potrjenem načrtu nabav in so bila zanjo zagotovljena sredstva, v nobenem od internih aktov pa ni bil določen način oziroma proces pridobivanja donirane in tuje medicinske opreme. Pri več kot tretjini naročil medicinske opreme je bila pogodba sklenjena več kot šest mesecev kasneje, kot je predvideval terminski načrt, predvsem zaradi zamud v fazi oblikovanja kriterijev, analize prejetih ponudb ter naknadnih sprememb odločitev.

Kadar je na trgu obstajal le en ponudnik medicinske opreme, UKC Ljubljana ni ponovno proučil strokovnih kriterijev ter ustreznosti uporabljene vrste postopkov javnega naročanja, s čimer bi lahko pospešil izvedbo javnih naročil. Način sprejemanja, označevanja ter evidentiranja donirane in tuje medicinske opreme v uporabi ni bil ustrezen. UKC Ljubljana ni vsak trenutek in na enem mestu zagotavljal podatka o številu in vrsti medicinske opreme, s katero je razpolagal, zato ni obvladoval celotnih stroškov poslovanja, ki jih je uporaba opreme povzročala, pomanjkljivo evidentiranje pa je vplivalo tudi na ustreznost načrtovanja potrebne medicinske opreme.

Ker ni razpolagal s podatkom o tem, katera tuja medicinska oprema je bila sprejeta v uporabo, tudi izvedba popisa tuje opreme ni omogočala izpolnitve namena popisa medicinske opreme. Prav tako s sestavo komisij za popis tuje opreme ni bil zagotavljen objektiven popis te opreme.

UKC Ljubljana tudi ni vedno zagotavljal, da je bila izločena le medicinska oprema, ki ni bila več uporabna. Učinkovitost izrabe medicinske opreme je spremljal le za nekaj vrst aparatur, posebne evidence o iztrošenosti posameznega kosa medicinske opreme ni vodil, prav tako ni vodil podatkov o skupnih stroških vzdrževanja po posamezni aparaturi niti evidence medicinske opreme, s katero bi spremljal celotne stroške, povezane z njeno uporabo, torej stroške materiala, vzdrževanja ter rezervnih delov.

Nekdanji direktor brez rešitev

Po podatkih Simona Vrhunca, ki je bolnišnico vodil v revidiranem obdobju, je bilo materiala, kupljenega mimo javnega naročanja 20 odstotkov, torej manj od ugotovitev računskega sodišča: »Ta razlika ni toliko pomembna, pomembnejši so razlogi za nabave mimo postopkov javnega naročanja. UKCL je terciarna inštitucija in s tega vidika zadolžena za uvajanje novih tehnologij. Te nove tehnologije so pogosto vezane na točno določen nov material visokih vrednosti. Če bi strogo sledili vsem potrebnim postopkom, bi lahko tvegali poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta ali celo ogrozili življenje. Za take primere celo zakon dopušča možnost neposredne nabave - torej te niso nezakonite.« Bi pa po Vrhunčevem mnenju to morali komentirati tisti, ki so sodelovali v teh postopkih (zdravniki, direktorji klinik, nabavni referenti): »Nekaj spornih primerov pa je tudi posledica slabe organizacije - na primer nepravočasno izvedenih postopkov javnega naročanja. Gre za čas med iztekom stare pogodbe in sklenitvijo nove po novem postopku.« Po besedah Vrhunca so se s tem problemom veliko ukvarjali, a žal niso našli načina za rešitev: »UKCL pa ni mogel ostati brez materialov za obravnavo bolnikov.« Nekdanji direktor je povedal še, da so morale vse donacijske pogodbe za aparate ali material tudi v pregled v nabavni sektor, ki je moral s podpisom pristojnega zagotoviti, da donirana oprema ali material ne pomenita vezavo na nabavo točno določenega materiala: »Naročilnic nisem podpisoval jaz, za njih so bili odgovorni direktorji klinik.«

Poudaril je, da so v času njegovega vodenje UKC vsa leta povečevali delež nabav po postopkih javnega naročanja (nabave po pogodbah) in zmanjševali obseg nabav po naročilnicah: »Po podatkih, ki jih imam, pa se v zadnjih letih odstotek nabav po naročilnicah, ki bi morale biti opravljene po postopku s pogodbo, spet povečuje.« Dodal je še, da so se ves čas borili za zniževanje materialnih stroškov: »Naša ekipa je uspela zniževati materialne stroške, česar nobeni ekipi prej ni uspelo.«

Poleg Vrhunca so UKC v revidiranem obdobju vodili še Andrej Baričič in Brigita Čokl, vodja nabave pa je bil Bojan Uran.

Poziv za sklic nujne seje

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da poročila računskega sodišče še niso podrobno preučili, vendar že lahko potrdijo, da so nekatere ugotovitve podobne ugotovitvam pregleda dokumentov in analiz, ki jih je v zadnjem mesecu opravilo novo vodstvo: »Predvsem glede vrednosti in števila dobav mimo postopkov javnega naročanja.«

Računskemu sodišču morajo do konca aprila v odzivnem poročilu predložiti dokazila, da so analizirali nabave zdravstvenega materiala ter pričeli z izbiro vsega zdravstvenega materiala za katerega se bo izkazalo, da dobavitelji niso bili izbrani v postopkih javnega naročanja. »Takoj bomo aktivirali interni nadzor in aktivno pričeli odpravljati zaznane odklone s ciljem zagotavljanja učinkovitega pridobivanja in upravljanja medicinske opreme.

Aktivnosti za odpravo nekaterih odstopanj sicer že tečejo, nekatera odstopanja pa so izrazito sistemske narave in jih ni mogoče odpraviti čez noč,« so sporočili iz kliničenga centra.



Poslanska skupina SDS je na predsednika odbora za zdravstvo in komisije za nadzor javnih financ že naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi razpravljali o ugotovitvah revizije računskega sodišča.