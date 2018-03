UKC Maribor z novim strokovnim direktorjem

Be. B., STA

Maribor - Novi strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor ortoped Matjaž Vogrin, ki bo zamenjal dosedanjo vodjo Darjo Arko, si bo kot prvo nalogo zadal kadrovsko stabilizacijo kliničnega centra.

Mandat mu bo začel teči 21. aprila. »Nalog, ki jih bo treba opraviti, je precej. Trenutno je največja nevarnost, da bi prišlo do resnih motenj v delovanju kliničnega centra, ta, da je veliko število zdravnikov v zadnjih nekaj letih odšlo, novi odhodi se napovedujejo in moja prva naloga je stabilizirati kadrovsko situacijo na področju specialistov. To je prvi pogoj, da lahko začnemo normalno delovati, da bomo lahko za paciente poskrbeli na najvišjem možnem nivoju,« je povedal v izjavi za medije po predstavitvi članom sveta zavoda.

Na razpis za strokovnega direktorja UKC Maribor, ki ga je bilo treba objaviti, ker dosedanji strokovni direktorici poteče mandat, se je prijavil kot edini kandidat. Kot je dejal, ga je k prijavi povabil direktor Vojko Flis. »Tudi številni kolegi so me k temu spodbujali,« je povedal.

Kdo je Marjaž Vogrin?

52-letni specialist ortopedske kirurgije je predstojnik oddelka za ortopedijo UKC Maribor, vodi pa tudi Inštitut za športno medicino Maribor in katedro za ortopedijo na mariborski medicinski fakulteti. »Moje klinično delo bo nekoliko trpelo, ne bom pa se mu odpovedal. Še naprej bom kirurg, v manjšem obsegu kot doslej. Po drugi strani pa menim, da je po osmih letih kot predstojnik čas, da prepustim to delo drugim, mlajšim,« je povedal.

Specializiran je za športne poškodbe in je med drugim zdravnik slovenske olimpijske reprezentance in nogometne reprezentance ter vodja zdravstvene službe Nogometnega kluba Maribor. »S tem se ukvarjam že 20 let. To delam v prostem času in tako bo tudi naprej,« je pojasnil.

Arkova se po 20. aprilu vrača na kliniko za ginekologijo in perinatologijo, kjer je bila do imenovanja za strokovno direktorico predstojnica oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk.

Na seji tudi o lanskem poslovanju UKC Maribor

Po sprejetju odločitve o novem strokovnem direktorju so se člani sveta zavoda na današnji seji posvetili razpravi o poslovanju UKC Maribor v lanskem letu, ki kaže 3,9 milijona evrov izgube. Če ne bi bilo interventnega zakona za zagotovitev finančne stabilnosti bolnišnic, bi ta izguba dosegla 9,5 milijona evrov.

Kljub številnim kritikam, med drugim zaradi počasnega izvajanja sanacijskih ukrepov in nujnih investicij, je svet zavoda na koncu poročilo z večino glasov sprejel. Ob tem je ponovno pozval vodstvo UKC Maribor, naj intenzivira izvajanje potrebnih sanacijskih ukrepov.