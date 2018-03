Ukrepi Gorenjcev za doživetje »podobe raja«

Stara Fužina – V treh turističnih središčih na zgornjem Gorenjskem se na poletno sezono in pričakovan naval turistov pripravljajo s sklopom ukrepov za umirjanje prometa. Skupaj z dokončanjem cestne infrastrukture bodo turistom omogočili občutiti »to podobo raja«, je obljubil direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.



Na vprašanje Dela, ali se lahko tudi na Gorenjskem podobno kot v nekaterih drugih znanih in obleganih turističnih centrih v soseščini, denimo Dubrovniku in Benetkah, zgodi, da bi zaradi navala turistični ponudniki začeli odsvetovati obisk, Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, pravi, da turizem vedno ne bo rastel. Po njegovem je treba sprejemati ukrepe, ki bodo turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom omogočili kakovostno doživljanje oziroma bivanje.



Podobno kot v drugih dveh turističnih občinah tudi v Bohinju s pomočjo države gradijo oziroma posodabljajo cestno infrastrukturo na več odsekih. Ob tem se župan Franc Kramar zavzema za uporabo javnega potniškega prometa, hojo, kolesarjenje in bolj odgovorno rabo osebnih vozil. Učinke prizadevanj na tem področju pričakujejo na dolgi rok. V sklop mehkih ukrepov v prometu, ki bodo Bohinjce letos stali okoli sto tisoč evrov, sodi tudi vzpostavitev redne avtobusne povezave Bohinja s Pokljuko.



Med pomembnejšimi projekti za vzpostavitev kolesarskih povezav bo steza med Bohinjem in Bledom, ki jo bodo začeli urejati letos. Za novo kolesarsko povezavo od Planic do Rateč je občina že odkupila zemljišča.



Po obvoznici junija



Največji infrastrukturni projekt na Bledu je gradnja 4,2 milijona evrov vredne severne obvoznice, ki bo predvidoma prevozna junija, dokončali pa jo bodo jeseni, po koncu turistične sezone. Prihodnje leto je predviden začetek gradnje južne obvoznice, ki bo končana leta 2021. Poleg novega parkirišča ob športnem parku s 300 parkirnimi mesti za avtomobile, 40 za avtobuse in 25 za avtodome bodo na Betinovem klancu pred vstopom na Bled uredili še 80 parkirnih mest in vzpostavili informacijski sistem o zasedenosti posameznih parkirišč, je poudaril Tomaž Rogelj.



V Kranjski Gori načrtujejo gradnjo treh parkirišč v Mojstrani, s katerimi bi skupaj z uvedbo javnega prevoza dolino Vrata razbremenili avtomobilov. Informacije o zasedenosti parkirišč bodo zagotovljene na mobilnih telefonih. Do poletja bodo del parkirnih mest uredili kot modre cone, načrtujejo še delni enosmerni promet skozi kraj. Občina je odkupila zemljišče ob Pišnici, kjer nameravajo urediti parkirišče za avtodome.