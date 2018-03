Umrl je Matjaž Gantar

Matjaž Gantar je umrl po hudi bolezni. Zadnja leta se je iz gospodarstva deloma umaknil in delal kot pilot, po duši pa je ostal glasbenik. Prvo solidno žepnino je zaslužil z raznašanjem Dela.

Od leta 2009 je bil predsednik upravnega odbora družbe KD Group. S financami se je začel ukvarjati ob ustanovitvi Ljubljanske borze, ko je bil eden prvih borznih posrednikov, v času privatizacije nekdanjega družbenega premoženja pa je bil član vodstva Kmečke družbe. Ko je sam prevzel vodenje družbe, se je ta preoblikovala v KD Group, Gantar pa je sodil med redke samonikle finančnike nove generacije, ki po eni strani niso bili vpeti v strukture državne moči, po drugi strani pa ni bil dolžnik političnih strank, čeprav so te pogosto želele slišati njegovo stališče.

Od sredine devetdesetih je Gantar ob vodenju skupine KD nadzoroval posle številnih podjetij, med drugimi časopisne družbe Delo, Mercatorja, Simobila, Pivovarne Laško, Petrola, Merkurja, Zavarovalnice Adriatic Slovenica ... Čeprav je sodil med premožnejše ljudi v državi, ga nihče ni zmerjal, da je tajkun. Ko bi lahko postal eden najvplivnejših v državi, se je odločil uresničiti otroške sanje. Postal je pilot.

Ob 20-letnici KD Group smo ga vprašali kje se vidi čez deset let. »Dvajset let je šlo zelo hitro, ne obžalujem ničesar in ničesar me ni strah. Če bom živ in zdrav, bom delal, nikoli se ne bom upokojil, kakšnih posebnih načrtov pa nimam,« nam je tedaj povedal Matjaž Gantar.

Žal mu bolezen ni dala, da bi svoje delo nadaljeval. Danes popoldne se je poslovil od svojih štirih otrok in soproge.

»Novica me je pretresla, to je izguba za družino, pa seveda tudi za družbo KD Group«, pravi Aljoša Tomaž, član upravnega odbora KD Group.

Od raznašalca Dela, glasbenika do finančnika

Povsem na začetku poslovne kariere je bil povezan z Delom. V ljubljanskem predmestju Brod je še kot osnovnošolec vsako jutro raznosil 202 izvoda Dela. Razvažal ga je skoraj do konca fakultete.

A Gantar je bil po duši glasbenik. V njegovi delovni sobi je do smrti visela fotografija z začetka osemdesetih let, ko je kot bas kitarist igral za kultno pankersko skupino Lublanski psi. Bili so junaki prvega Novega rocka leta 1981, zaradi odhoda v vojsko in državne represije so razpadli, Gantar pa jih je nekajkrat obudil in z njimi zadnjič nastopil leta 2010.

Leto dni je bas kitaro igral tudi pri Pankrtih. Z njimi je med drugim nastopal na Poljskem in v Nemčiji ter na živi plošči Svoboda '82. Matjaž Gantar si je kljub težki bolezni oktobra lani ogledal tudi njihov nastop v Stožicah.

Podjetništva se je lotil v osemdesetih. Bil je vse, samostojni podjetnik, poskusil se je celo v zaključnih delih v gradbeništvu, leta 1998 je postal samostojni borzni posrednik, šest let pozneje je skupaj s partnerji in zadružnim poslovnim sistemom ustanovil Kmečko družbo in postal njen direktor. Iz nje je nastala KD Group, ki ima med drugim v lasti KD Sklade, Adriatic Slovenico (AS) ter Gea College, postavili so prvi multikino pri nas, združili zavarovalnici Adriatic in Slovenica, katere delež je zdaj na prodaj.



Na svoji poslovni poti je storil tudi kakšno napako, je priznaval, a kdor dela, tudi greši. Vsakega izgubljenega posla si ni jemal k srcu, ker bi ga zaradi tega prehitro pobralo, se je šalil. Bil je večni optimist, ki je zato prihodnost videl svetlo.

Pred boleznijo ga je prevzelo letenje. V zraku je s pilotiranjem preganjal dolgčas, ki se mu je zdela ena najbolj groznih stvari v življenju.

Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš, pravi pregovor. Matjaž Gantar ga zagotovo je.