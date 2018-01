Š. J., STA

Ljubljana − V 90. letu starosti je ponoči v Ljubljani umrl prvi generalni državni tožilec Anton Drobnič, so sporočili s tožilstva. Vrhovno državno tožilstvo RS je vodil v letih od 1990 do 1998. Nato je bil dolgo časa predsednik društva Nova Slovenska zaveza.

Drobnič je bil po podatkih vrhovnega državnega tožilstva rojen 20. aprila 1928. Po končani klasični gimnaziji je leta 1955 diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1969 pa je opravil pravosodni izpit.

Od leta 1956 je bil zaposlen kot pravni referent na tedanjem Državnem zavarovalnem zavodu, Direkciji za SR Slovenijo v Ljubljani, kjer je opravljal splošno pravne zadeve in posebne zavarovalniške pravne posle na kazenskem, finančnem in upravno-pravnem področju.

Pri ponovni reorganizaciji zavarovalništva leta 1967 je vodil pravne in organizacijske posle pri ustanovitvi zavarovalnice Sava in nato pri ustanovitvi pozavarovalnice. Kot višji svetnik je opravljal dela pomočnika in namestnika generalnega direktorja ter vodje splošnega sektorja. Nekaj časa je bil tudi zunanji predavatelj za zavarovalno pravo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Od decembra 1976 do oktobra 1990, ko ga je tedanja slovenska skupščina imenovala za prvega generalnega državnega tožilca, je bil samostojni odvetnik, so zapisali na tožilstvu.



Anton Drobnič leta 1999. Foto: Tomi Lombar/Delo

V obdobju njegovega vodenja tožilstva je bila leta 1996 ustanovljena Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, zadolžena za pregon organiziranega kriminala. Skupina je bila leta 2011 z novim zakonom o državnem tožilstvu ukinjena, namesto nje pa je bilo ustanovljeno Specializirano državno tožilstvo.

Oktobra 1998 je Drobnič protestno izstopil iz Društva državnih tožilcev, ker da se društvo ni distanciralo od politične gonje, ki naj bi jo ob izteku njegovega mandata sprožili nekateri vidni predstavniki in člani društva.

Tožil je tudi svojo naslednico na mestu generalnega državnega tožilca Zdenko Cerar, ker je menil, da ga je užalila v dopisu, v katerem je pojasnjevala, zakaj je leta 1999 umaknila njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti proti sodbi nekdanjemu ljubljanskemu nadškofu Gregoriju Rožmanu. A je sodišče njegovo tožbo zavrnilo.

Drobnič je bil sicer eden najzaslužnejših za razveljavitev sodbe proti Rožmanu. Predvsem na podlagi Drobničevih zahtev je vrhovno sodišče leta 2007 sodbo razveljavilo in jo vrnilo pred okrožno sodišče, ki je leta 2009 kazenski postopek proti Rožmanu dokončno ustavilo.

Kot predsednik društva Nova Slovenska zaveza je bil Drobnič oster kritik nekdanjega nedemokratičnega sistema in povojnih pobojev, ki so se v Sloveniji dogajali ob koncu druge svetovne vojne. Kritičen je bil do tega, da žrtve pobojev nimajo primernih grobov, kot tudi do tega, da za to, da se jih uredi, ni dovolj politične volje. Skupaj z Jožetom Dežmanom in Andražem Stegujem je leta 2012 ustanovil tudi ustanovo Memores, ki naj bi skrbela za kakovostno obravnavanje bolečih zgodovinskih tem iz slovenske polpretekle zgodovine.