Univerza do novih študentskih postelj

Koper – Univerza na Primorskem ima od včeraj 160 novih študentskih ležišč v bloku na Prisojah 9a. Nekdanji samski dom Luke Koper je odkupila za 2,5 milijona evrov, dogovarja pa se še za nakup manjšega samskega doma v bližini.

»Pred našo univerzo so veliki izzivi, na primer sodelovanje z moskovsko univerzo Lomonosov, Center lesne odličnosti v Izoli ..., manjkal nam je spodoben študentski dom. Zato je današnja pogodba za nas izjemnega pomena, saj smo z dosedanjih 222 ležišč prešli na 382 študentskih postelj. To je sicer kar 60 odstotkov več, toda v primerjavi s preostalima univerzama še premalo. Na UP lahko zagotovimo posteljo v domu le 7,6 odstotka študentov od skupno 5000 vpisanih, na ljubljanski in mariborski univerzi pa 15 odstotkom svojih študentov,« je povedal Dragan Marušič.



Univerza in Luka Koper bosta bolj sodelovali



Dimitrij Zadel pravi, da se je s podpisom pogodbe končal dolg postopek prodaje objekta, ki bo zdaj omogočil univerzi nov zagon. »Z UP bomo zagotovo razširili sodelovanje, saj se nove priložnosti odpirajo tudi v smeri povezave z rusko univerzo Lomonosov,« je dejal Zadel. Ker po nastanitvi v domove povprašuje vsako leto več kot 1300 študentov in ker se vsako leto povečuje število tujih študentov – na koprski univerzi je vpisanih že 427 tujcev, ki bi najraje bili v domovih –, si močno prizadevajo za dodatno povečanje domskih zmogljivosti. Zato se z Luko dogovarjajo še za nakup bližnjega, nekoliko manjšega doma, pri čemer pa jih čaka še investicija v prenovo.



Nakup študentskega doma na Prisojah je koprski univerzi omogočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev koncesnine, ki jo za študentsko delo plačujejo študentski servisi. Univerza na Primorskem bo iz tega vira letos pridobila še 2,97 milijona evrov za prenovo nekdanje kovinarske šole v Kopru, kjer bodo novi prostori fakultete za management in telovadnica.