Upokojenci razgrabili vodno telovadbo

Čatež ob Savi – Proti robu bazena, kjer je učitelj Rok Kerin razdeljeval pripomočke za plavanje, so molele številne roke: »Kot bi otrokom delil bombončke.« A v bazenu niso bili najmlajši, temveč brežiški upokojenci, ki so včeraj prvič izkusili brezplačni program vadbe v vodi za starejše.

»Starejši smo podobni otrokom,« se je pošalila Antonija Zaniuk, ena od 110 starejših iz brežiške občine, ki se jim je uspelo prijaviti na brezplačen program. Interes upokojencev je presegel vsa pričakovanja. V prvem dnevu so na občini prejeli več kot 70 prijav, že drugega dne so bili prisiljeni starejše odslavljati. Vodna vadba je del 618.000 evrov vrednega projekta Občuti svobodo vode, za katerega je občina pridobila 80 odstotkov denarja evropske komisije.



»Moja prijateljica ni prišla zraven. Jezila se je. Dejala je, da je oglas komaj zasledila na radiu, a so bila takrat vsa mesta že polna,« razlaga Zaniukova, nekoč učiteljica angleščine v brežiški osnovni šoli. Je del skupine 45 starostnikov, ki bodo prvi opravili vadbo, v drugi skupini jih je 25 in v tretji, ki bo v bazenu telovadila jeseni, 40. Vsaka bo imela v vodi 14 terminov po dve uri.



»Potreba za takšno vadbo obstaja. Upokojenci gledamo tudi na denar,« pravi sogovornica, poverjenica v lokalnem upokojenskem društvu in tudi predsednica brežiškega Rdečega križa: »Veseli me, da so prisotni tudi precej starejši upokojenci, za katere si ne bi mislila, da bodo prišli.«



Plavalno opismenjevanje



Katja Čanžar z brežiške občine je dejala, da so s pomočjo popusta za uporabo bazenov Term Čatež ceno termina organizirane vadbe določili pri štirih evrih. Vanjo sta vključena dveurni vstop na bazen in vadba pod mentorstvom Roka Kerina. Večkratni državni prvak v daljinskem plavanju in zmagovalec svetovnega pokala o vadbi v vodi za starejše razmišlja že vse od leta 2005, ko je še kot aktivni športnik ob treningih pred bazenom v nemškem Bremnu ob šesti uri zjutraj srečeval tudi po več kot 20 upokojencev.



»Tudi pri nas ta interes obstaja, a brezplačnih programov vadbe v vodi za starejše ni,« razlaga Kerin: »Če bi bile takšne aktivnosti razširjene, bi bilo manj starejših bolnih, povišala bi se jim kakovost življenja. Razen za ljudi s težavami s srcem je plavanje ena bolj varnih oblik vadbe.« Dodaten velik motiv je plavalno opismenjevanje starejših, saj je bilo to v prejšnji državi v šolah sistemsko uvedeno šele po osnovnem izobraževanju današnjih upokojencev v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. »Po analizah, mislim, da iz leta 1991, je pri nas 30 odstotkov starejših od 60 let neplavalcev,« razlaga Kerin: »Ogromno starejših zase pravi, da zna plavati. Toda po bazenih predvsem hodijo.«



Želja je dodaten projekt



»Z možem sva vsako leto hodila na morje, a v vodi rada čutim tla pod nogami. Ko sem bila v gimnaziji, me je nekdo porinil v bazen in sem se utapljala. Ta izkušnja me je zaznamovala,« pravi Zaniukova, ki se je skupaj s prijateljico z enakim izzivom s Kerinom včeraj že dogovorila za zasebne ure plavanja: »Živiš tudi brez tega znanja, a rada bi se naučila.«



Zaradi odličnega odziva starejših in pomanjkanja možnosti podobne cenovno ugodne vadbe Kerin in Čanžarjeva že iščeta razpise, da bi lahko tudi v prihodnje starejšim omogočila vodno vadbo in učenje plavanja. Triletni projekt Občuti svobodo vode, v okviru katerega so včeraj v bazenu uživali brežiški upokojenci, je v osnovi namenjen predvsem izboljšanju kakovosti življenja invalidov, za katere razvijajo aktivnosti na vodi, prenavljajo hostel in preurejajo mestno infrastrukturo.