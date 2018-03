»Upra-stan je prvak v favoriziranju izvajalcev«

Rogaška Slatina – Oglaševalska kampanja, v kateri nas podjetje Izberem.si prepričuje, da upravniki z izbiro izvajalcev del v večstanovanjskih stavbah etažne lastnike »lupijo kot banane«, je razburila nekatere etažne lastnike. Čeprav je platforma, ki naj bi omogočala precej transparentnejšo izbiro izvajalcev, dobrodošla, jih je zmotilo, da se v pravičniški drži predstavlja Upra-stan.



»Z Upra-stanom imamo težave že deset let. In tudi zdaj, ko so izbirali izvajalca prek Izberem.si, so izbrali zelo drago,« je dejala Kristina Drofenik, ki živi v večstanovanjski stavbi v Rogaški Slatini. Pravi, da je za čiščenje žlebov Upra-stan izbral izvajalca, ki je določil oderuško ceno.