Urgenca še naprej vir težav in izgube

Novo mesto – Po dobrih dveh letih delovanja urgentni center novomeške splošne bolnišnice s poslovanjem še naprej ustvarja izgubo. Prvo leto po odprtju so končali milijon evrov v rdečem, lani je izguba znašala skoraj 700.000 evrov.



»Žal se situacija ni izboljšala niti po sprejetju aneksa k splošnemu dogovoru, ki naj bi uredil financiranje urgentnih centrov bolnišnic,« ugotavlja direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.



Lansko leto je bilo eno najtežjih za zdravstvo v zadnjih desetih letih. Cene zdravstvenih storitev so se znižale za sedem odstotkov oziroma na raven iz leta 2014, plače pa so se povišale za 6,5 odstotka. Da bi preprečila popoln razpad sistema, ugotavlja Zupanova, je država sprejela interventni zakon za 15 bolnišnic za delno pokrivanje starih izgub in hkrati bolnišnicam naložila sanacijo za poslovno in plačilno stabilnost. Iz naslova interventnega zakona so Novomeščani prejeli 4,3 milijona evrov in denar namenili za poplačilo dobaviteljev. Lansko poslovno leto je bolnišnica končala z 2,75 milijona evrov presežka.



Šestdeset odstotkov (pre)več pacientov



Vodstvo bolnišnice s 1183 zaposlenimi in 21.719 hospitaliziranimi pacienti na leto je prepričano, da je na poslovanje močno vplival konec leta 2015 odprt urgentni center. Zgrajen je bil za območje Dolenjske in Bele krajine, vendar se je izkazalo, da se je vanj poleg povečanega števila pacientov iz domače regije usmerilo tudi veliko ljudi iz Posavja, kočevske in delno ljubljanske regije. Bolnikov je bilo tako kar 60 odstotkov več, kot so ob gradnji načrtovali, kar je povzročilo velike težave tako na organizacijskem kot finančnem področju, je povedala Zupanova.

Urgentni center je predviden za do 44.000 obravnav bolnikov na leto, leta 2016 so jih sprejeli 64.000, lani pa 69.000. Čeprav je lani bolnišnica ustvarila 62,7 milijona evrov prihodkov, dvanajst odstotkov več kakor leto prej, bi bili ti višji še za 1,29 milijona evrov, če bi ZZZS plačal celoten realiziran program.



Nov oddelek intenzivne medicine



Druga največja regijska bolnišnica v državi, kjer zdravstveno oskrbo zagotavljajo 190.000 prebivalcem, in prva po geografski površini bo kljub finančni sanaciji do konca leta nad urgenco in kirurškim oddelkom uredila oddelek intenzivne medicine, v katerem bo z združevanjem obeh oddelkov omogočila boljši strokovni nadzor najbolj ogroženih bolnikov ter v polnosti izkoristila prostore, aparature in kader.

Prav tako urejajo center endoskopije, kjer bodo na enem mestu izvajali endoskopske preiskave prebavnega trakta, bronhoskopije in terapevtske posege na sečilih. Vrednost naložb bo skupaj z energetsko sanacijo upravne stavbe s pralnico in kuhinjo ter parkiriščem pred upravno stavbo in opremo deset milijonov evrov, pri čemer bo 80 odstotkov denarja zagotovilo zdravstveno ministrstvo.