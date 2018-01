Uspešna smučarska sezona je še daleč od rekorda

Bovec – Ne glede na skoraj spomladansko vreme v dolinah v drugi polovici januarja imajo slovenski žičničarji izjemno spodbudne rezultate v dozdajšnjem delu smučarske sezone. Decembra so imeli namreč za skoraj polovico več dela v primerjavi s prejšnjo zimo, ponekod bodo v takšnem tempu dosegli rekord.



Decembra slovenska smučarska središče večinoma še lovijo obiskovalce z diskontnimi cenami, toda novembrske pošiljke snega so zadnji mesec v letu postavile ob bok januarju in februarju, ki predstavljata glavnino sezone. Tako so žičničarji zadnji lanski mesec opravili kar 43 odstotkov prevozov več kot decembra 2016. »Tudi končni rezultati za koledarsko leto 2017 bodo blizu rekordnim. Predvsem na Krvavcu, v Kranjski Gori in na Rogli,« je zadovoljen predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Ernest Kovač.



Januarske otoplitve niso bistveno vplivale na poslovanje, čeprav je predvsem v dolinah povprečna temperatura nekaj stopinj višja od dolgoletnega povprečja. V višjih legah je bilo dovolj hladnih dni za dosneževanje, tako da večina centrov obratuje s polnimi zmogljivostmi. Tudi smučišča brez naprav za tehnično zasneževanje. Kaninu je, kot ponavadi, preglavice prinesel veter, saj so v prvih 24 dneh januarja obratovali le 13 dni – a kljub temu našteli več kot 5000 smučarjev.



Rekordna Rogla



Na Rogli si to zimo obetajo še več smučarjev kot prejšnjo, ko je bila četrto leto zapored najbolj obiskano slovensko smučišče. Lansko zimo so našteli 188.500 smučarjev, ki so opravili 903.000 prevozov z žičniškimi napravami. To zimo so smučišča odprli in naprave pognali 1. decembra, odkar obratujejo neprekinjeno. V prvih 45 dneh so našteli 64.500 smučarjev. Direktorica Uniturja Barbara Soršak pravi, da bi zato lahko bila zimska sezona 2017/18 rekordna.



Že pred zimo so se na Rogli lotili tudi začetka 2,7 milijona evrov vredne naložbe v povečanje zmogljivosti zasneževanja smučišč s kompaktnim snegom. Pred začetkom zime so že uredili infrastrukturo in dodali 24 zasneževalnih naprav. Ko bo do leta 2020 naložba končana, bodo lahko vsa rogelska smučišča v celoti zasnežili z umetnim snegom v petih dneh.



Podobne rekordne obete imajo v tej zimi tudi na Voglu. Kot pravi Sanda Fiorelli, direktorica Vogla, je snega na smučišču skoraj dva metra, zato pričakujejo, da bodo sezono lahko podaljšali tudi v pomlad in da jim bodo naklonjene vremenske razmere.



Bolj nezadovoljni so na mariborskem Pohorju, kjer so doslej našteli skoraj 50 obratovalnih dni in nekaj več kot 1700 sezonskih smučarskih vozovnic. Po ocenah je bil obisk na smučiščih v prvem delu sezone manjši kot v predhodni sezoni, kar je menda predvsem posledica slabših snežnih razmer in slabše zasedenosti hotelov v Mariboru. V prvem delu zimske sezone je bilo največ smučarjev na Arehu, med tujimi gosti pa jih je večina prišla iz Hrvaške, Madžarske, Italije, Srbije in Avstrije.



Premalo naložb v žičnice



Slovenska smučišča so sicer skupni rekord dosegla ob prelomu tisočletja z dvema milijonoma prvih vstopov oziroma smučarjev. Zelene zime s kriznimi gospodarskimi leti so nato obisk spravile na vsega 850.000 smučarjev, a se trend zadnja tri leta spet popravlja. Lani so žičničarji našteli 1,2 milijona smučarjev. »V letu 2016 smo po podatkih statističnega urada opravili z žičniškimi napravami več prevozov kot Slovenske železnice v potniškem prometu – domačem in mednarodnem,« pove Kovač. Žičničarji so namreč imeli 14,6 milijona prevozov, železnice pa 14 milijonov: »V prejšnjih letih je bila razlika še večja. To pove, kako zapostavljena je žičničarska panoga. V železnice se vlaga nenehno, v žičnice tako rekoč nič, čeprav spadamo pod isti direktorat.«



Zadnja večja naložba na slovenskih smučiščih je bila 4,5-milijona evrov vredna sedežnica na Kopah leta 2010, pa še ta večinoma z evropskim denarjem. V soseščini ima žičničarstvo drugačno dimenzijo: avstrijska Koroška bo letos v naprave vložila 18 milijonov evrov, dežela Salzburg 60 in Štajerska 38 milijonov. Furlanija - Julijska krajina poleg naložb pokriva tudi trženje in obratovanje. Kovač opozarja, da se žičničarji že predolgo borijo, da bi vsaj dostavne žičnice postale del javne infrastrukture. Upa, da bi za letos napovedana sprememba zakona o žičniških napravah vendarle dala podlago za sofinanciranje države: »Žičnice so generator turizma in storitev, zato država mora pomagati z nepovratnim denarjem in dolgoročnimi ugodnimi krediti. Naložbe v infrastrukturo so izjemno velike in upravljavci jih ne bodo mogli financirati.«