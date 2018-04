Ustavno sodišče ta teden še ne bo odločilo o Kovačičevi pobudi

Ljubljana – Generalni sekretar ustavnega sodišča Sebastian Nerad je sporočil, da je ustavno sodišče začelo obravnavo ustavne pritožbe Vilija Kovačiča proti sklepu Državne volilne komisije (DVK), da bo ponovljeno glasovanje na referendumu o drugem tiru 13. maja.

Omejevanje pravic volivcev

Kovačič predlaga, da bi bilo glasovanje hkrati s predčasnimi parlamentarnimi volitvami, v nasprotnem primeru bodo omejene pravice volivcev, saj so od 27. aprila do 2. maja šolske počitnice in prazniki. Zato bi bili volivci v zadnji polovici referendumske kampanje omejeni pri informiranosti, ta pa je nujna za to, da so volivci seznanjeni z vsebino zakona ter argumenti za in proti njemu, kar je po odločbi ustavnega sodišča iz leta 2014 nujni pogoj za učinkovito uresničevanje pravice do glasovanja na referendumu.

Ali 27. maj ali 3. junij

Vili Kovačič je prepričan, da DVK ni zasledovala nobenega legitimnega cilja pri izbiri datuma, ki otežuje glasovanje in informiranje volivcev. Meni, da bi ponovljeni referendum moral biti ali 27. maja ali 3. junija, ko bodo predvidoma predčasne državnozborske volitve, saj bi bilo takrat pričakovati tudi večjo udeležbo ljudi na referendumu. Zato ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči, da je izpodbijani sklep DVK v naskladju s pravico do glasovanja na referendumu v zvezi s pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, in ga odpravi.

Hkrati predlaga, naj ustavno sodišče razveljavi del zakona o volitvah in referendumski kampanji v delu, ki omejuje določitev datuma referenduma na največ 45 dni.