V deželi brez so zavirali kolo

Metlika - Na današnji velikonočni ponedeljek je na Trgu svobode v Metliki tamkajšnja Folklorna skupina Ivan Navratil izvedla prireditev z naslovom Vuzemski ponedeljek, na kateri so prikazali znameniti ljudski običaj Metliško obredje - zaviranje kola.

Obredje sestavljajo metliško kolo in plesne igre: Rešetca, Al' je kaj trden ta vaš must, Robčeci, Kurji (petelinji) boj in Turn (stolp). Značilnost tega ljudskega običaja je, da plešejo le ob petju nastopajočih in brez instrumentalne spremljave. Vuzemski plesi in igre izhajajo iz tradicije obeleževanja velike noči v Metliki, ko je bil velikonočni ponedeljek namenjen plesu in igram ter obdarovanjem in igram s pirhi.

»Obuditev tega običaja je doslej požela številne pohvale in Navratilovci praznovanje velikonočnega ponedeljka v zadnjem času obravnavamo kot praznik naše folklorne skupine,« je povedal njihov predsednik Janez Stopar. Vsako leto medse povabijo tudi goste in letošnjo sedemindvajseto prireditev zapored so popestrili s svojim igranjem članice in člani Mestne godbe Metlika in veterani Folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane.

Najznačilnejši del vuzemskih plesov in iger je prvi del, to je zaviranje metliškega kola. Sestavljeno je iz štirih različnih delov - prvi del je povabilo vojarinke (prve plesalke) v kolo, sledijo mu tri pesmi. Vojarinka je plesalce kola najprej vodila v zvijanje polža, nato je sledila kača, na koncu pa so vsi stekli pod mostom oziroma pod dvignjenimi rokami zadnjih dveh plesalcev.



Metliškemu kolu je sledila igra Al' je kaj trden ta vaš must in Rešetca. V nadaljevanju so fantje v snežno belih oblačilih izpeljali še dve fantovski igri. V igri Kurji boj so lažji fantje močnejše zajezdili. Nato so se pari bojevali, dokler ni ostal le še en zmagovalni par. Na samem zaključku pa so fantje postavili še stolp, za katerim so se zvrstili ostali kolaši, in tako ob pevski poskočnici pozdravili številne gledalce.

Vuzemski plesi in igre v Metliki so bili vpisani v register nesnovne kulturne dediščine ministrstva za kulturo leta 2013. Vlada pa je 2. februarja letos razglasila Vuzemske plese in igre v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena.