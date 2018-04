Policija in gasilci v državnem zboru

Ba. Pa.

Ljubljana – Policijska uprava Ljubljana je bila danes malo pred 11. uro obveščena o sumljivi pošiljki, ki so jo prejeli v prostorih državnega organa na Šubičevi ulici v Ljubljani.

»Zdaj potekajo aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene, na kraju pa posredujejo gasilci in policisti. Objekt ni evakuiran, prav tako poteka promet mimo nemoteno,« so sporočili s policije.

Več sledi.