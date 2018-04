V dveh tovornih vozilih se je skrivalo 11 prebežnikov

V sredo so na obrežju pri mejni kontroli v tovornem vozilu odkrili državljane Iraka in Afganistana.

V. V.

Mejna policija je na mejnem prehodu Obrežje v sredo odkrila 11 prebežnikov, državljanov Iraka in Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Letos so na Obrežju pri mejni kontroli odkrili že 60 tujcev, ki so se skrivali v tovornih vozilih, v celotnem lanskem letu pa 136, poroča STA.



Voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak je na mejni prehod Obrežje pripeljal v sredo okoli 11. ure. Policisti so ob pregledu vozila opazili, da je jeklenica prerezana, nato pa med tovorom našli šest prebežnikov, državljanov Iraka.

Pozno popoldne je na vstop v Slovenijo pripeljal še voznik tovornega vozila iz Bolgarije, ki je v Italijo prevažal železne profile. Ob mejni kontroli so policisti opazili, da je na tovornem vozilu poškodovana carinska zalivka in zvezana jeklenica. Med tovorom so našli skritih pet državljanov Afganistana. Po zaključenem postopku so vse tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

Pri mejni kontroli in pregledu tovornih vozil policisti uporabljajo različna tehnična sredstva, kot so kamere, ogledala, merilci debelin materiala in detektorji srčnega utripa. Vsekakor pa so za učinkovito mejno kontrolo v prvi vrsti potrebni policisti in policistke s svojimi znanjem, izkušnjami, sposobnostmi in zagnanostjo, so še zapisali na PU Novo mesto.