V holokavstu izginilo veliko slovenskih Judov

Lendava – V lendavski sinagogi so danes s spominsko uro za devetošolce in razstavo fotografij judovskih pokopališč in taborišča Auschwitz Branimirja Ritonje zaznamovali današnji svetovni dan spomina na žrtve­ holokavsta. Prav v Lendavi se imajo česa spominjati, saj je tu nacistična »končna rešitev ­judovskega vprašanja« izničila skupnost, ki je pred tem prinesla kraju razcvet gospodarstva in meščanstva.



V Prekmurju je pred začetkom druge svetovne vojne živelo približno 460 Judov, holokavst pa je preživela le peščica, in ker se je večina nato izselila v Izrael ali ZDA, so Judje skoraj izginili iz Prekmurja.