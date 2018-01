V Kidričevem bodo uredili spominski park

Občina bo uredila območje okrog nekdanjega spomenika Borisu Kidriču ob Tovarniški cesti v Park miru. Po zamisli krajinskega arhitekta Boštjana Vaude bo tam prostora za vsaj tri spomenike in celoten spominski park naj bi bil posvečen vsem narodnostim, ki so s krajem povezane predvsem iz prve svetovne vojne (Rusi, Poljaki) in bi naj kot park spominov ali park sprave pomiril tudi spomine na drugo vojno.

Kot so povedali v občinskem vodstvu, so se za odkup nekaj zemljišč že dogovorili z Novo ljubljansko banko, tako da park že dobiva realno osnovo. Zamisel bodo še ta mesec javno predstavili svojim občanom in drugim zainteresiranim, in sicer 10. januarja zvečer v dvorcu Sternthal, kot je potrdil župan Anton Leskovar.

Doslej je na tem zemljišču stal spomenik, ki ga je leta 1973 postavil ptujski kipar Viktor Gojkovič. Tretjino denarja za spomenik so zbrali ktrajani Kidričevega s samoprispevkom, velik delež pa je prispevala tudi Tovarna glinice in aluminija, ki se je od aprila 1953 naprej prav tako imenovala po Borisu Kidriču, kakor tamkajšnja osnovna šola in celotno naselje. Gojkovičeva skulptura iz aluminjastih cevi predstavlja glavno industrijo, zaradi katere je naselje tam sploh nastalo. Desno od nje je bila na podstavku postavljen doprsni portret Borisa Kidriča, prvega predsednika slovenske vlade.

Po osamosvojitvi Slovenije so veliko razpravljali, ali bi kraj Kidričevo preimenovali, a je obdržal svoje ime. Med novoletnimi prazniki 2011 pa je nekdo bronasti spomenik ukradel in doslej niso našli nobene sledi ne za storilcem in ne za spomenikom. Takrat so mnogi želeli, da spomenik postavijo nazaj in model za Kidričev portret je še obstajal. Podjetje Talum je naročilo nov odlitek v bronu, a občinsko vodstvo Antona Leskovarja (SDS) ni soglašalo s ponovno postavitvijo na staro mesto in je obljubilo celovito obnovo tega območja. Kidričev spomenik so potem postavili pred upravno zgradbo Taluma, kjer stoji še danes.

Med letošnjimi novoletnimi prazniki pa je nekdo spet pokazal svoj odnos do tamkajšnjega (ostanka) spomenika in na podstavek postavil svinjsko glavo. Tudi tega storilca še iščejo.

Zamisel o parku miru ali sprave je torej začetek obljubljenega urejanja tega območja. Tam naj bi stal osrednji občinski spomenik, za katerega naj bi občina v prihodnosti razpisala poseben natečaj. Iz idejne zasnove pa še ni razvidno, ali bi z ureditvijo parka tja postavili tudi nov odlitek Kidričevega doprsnega kipa. V idejni zasnovi so za spomenike določena tri ali štiri mesta znotraj krožnih sprehajalnih poti med zelenjem in drevesi. Ob poteh naj bi razvrstili klopi in otroška igrala.