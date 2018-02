V ravenskem Kompleksu povečujejo obisk

V primerjavi z letom 2016, ko so organizirali 86 dogodkov in nanje privabili 4200 obiskovalcev, so lani le s štirimi dogodki privabili več kot pet tisoč obiskovalcev. "Številke niso zanemarljive, vendar pri nas več šteje in pomeni konkretna povratna informacija, zadovoljstvo, kritika predlogi, zato smo med našimi obiskovalci izvedli anketo. Z rezultati sem res zadovoljna: očitno je naš trud za organizacijo rednih, kakovostnih in raznolikih programskih vsebin poplačan. Rezultati ankete in izražena mnenja v njej nam dajejo potrditev, predvsem pa veliko spodbudo za letošnje leto," je povedala direktorica KMKC Kompleks Ana Pisar.

Anketni vprašalnik je izpolnilo 237 ljudi, stari do 19 do 30 let. Večina, kar 85 anketirancev je prepričana, da jim Kompleks nudi kvalitetne in zanimive vsebine, 70 odstotkov pa, da so primerne za vse generacije. Kar 79 odstotkov anketirancev je menilo, da je Kompleks eden redkih prostorov na Koroškem, ki ponuja nekomercialne vsebine. Vprašani si želijo še več koncertov, stand-up in filmskih večerov, večerov družabnih iger ter izobraževalnih delavnic.

"Zavedamo se, da število anketirancev ni dovolj visoko, da bi bili rezultati povsem reprezentativni, a vendar nam je pomembna povratna informacija poleg vseh, ki jih preverjamo na tedenski ravni. Ponosna sem na to, da smo bili kljub okrnjenim finančnim resursom sposobni izpeljati kvaliteten in raznolik program in vanj vključiti številne mlade, društva in ustvarjalce. Uspešni smo bili tudi na področju razpisov, s pomočjo katerih smo zaposlili vodjo programa in brez finančnega primanjkljaja zagotovili dober ter raznolik program," je še dodala Pisarjeva.

Poleg koncertov mladih in neuveljavljenih skupin organizirajo mesečne podjetniške pogovore z naslovom Od ideje do keša, razstave, literarne večere, gledališke predstave, pogovore ... V sodelovanju s krožkom filovizije, ki deluje na ravenski gimnaziji, enkrat mesečno organizirajo zanimive debate. Znova bodo pripravili festival alternativne glasbe Valter brani alter ter večji projekt promocije Koroške kot regije potenciala in priložnosti z naslovom Koroška, kdo si?. Ana Pisar pravi, da se bodo povezovali z društvi in organizacijami, s katerimi že dolgoletno uspešno sodelujejo, odprti pa so tudi za nove priložnosti in projekte. Kompleks tesno sodeluje tudi z Jazzom Ravne, ki v njihove prostore prinaša izjemne koncerte jazz virtuozov. Lani so skupaj izdali zgoščenko avtorskih skladb mladih jazzistov. Tako naj bi storili tudi letos.