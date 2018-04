V novo zimo v Bovcu z daljinskim ogrevanjem

Računajo tudi na hotele in stanovanjske hiše.

Bovec - Novo kurilno sezono bodo v Bovcu pričakali z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso, potem ko sta včeraj vršilec dolžnosti direktorja javnega bovškega podjetja DOLB Silvo Hrovat in predsednik uprave Esotecha Marko Škoberne podpisala pogodbo za izvedbo projekta.

Stal bo približno 1,1 milijona evrov (več kot polovica je nepovratnega denarja iz kohezijskih sredstev ministrstva za infrastrukturo), sistem pa bodo začeli postavljati takoj po prvomajskih praznikih, medtem ko naj bi dela trajala 90 dni.

Zaenkrat je DOLB prepričal 12 odjemalcev v 15 objektih, kjer sta največja družbi Mahle in Kovi. Sicer v Bovcu pripravljajo dokumentacijo za nadaljnji dve fazi projekta, občina pa napoveduje, da se bo z zaključkom vsake znižala tudi odkupna cena toplotne energije. Les za sekance bodo predvidoma pridobivali iz tamkajšnjih gozdov, ki so v občinski lasti.

Prvo študijo izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso so na Bovškem naredili že pred več kot desetletjem, a je nato projekt zastal. Po podpisu pogodbe pa bodo nemudoma stekla gradbena dela za kilometer in pol dolgi toplovod, medtem ko bodo kotlovnico postavili ob nekdanji tovarni pohištva na obrobju Bovca.

Največji skupni odjemalec s kulturnim domom, vrtcem, osnovno šolo, telovadnico, občinsko stavbo in Stergulčevo hišo pa bo kar lokalna skupnost. "Na leto imamo med 80.000- in 100.000 evrov stroškov za ogrevanje, zato je vsak odstotek, ki ga bomo prihranili, velik prihranek," pravi župan Valter Mlekuž.

Silvo Hrovat pravi, da je ogrevanje s plinom tudi do 30 odstotkov dražje od lesne biomase, medtem ko kurilno olje dražje za 12 odstotkov: "V drugi fazi bi bili prihranki še večji, če bi se na daljinsko ogrevanje priključili tudi tamkajšnji hoteli. Fiksni stroški na odjem se potem zmanjšajo, tako da lahko zraven priključimo več samostojnih objektov, kot so stanovanjske hiše." Marko Škoberne je ob tem dodal, da se bodo izvajalci maksimalno potrudili, da bo gradnja čim manjša ovira za domačine in turiste.