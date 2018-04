V obratu stare Železarne Štore - Valji je prišlo do izlitja taline

Gasilci in policisti so preventivno evakuirali okoliške prebivalce. Razmere so trenutno pod nadzorom. Poškodovan ni nihče.

Ba. Pa., STA

Štore – V obratu stare Železarne Štore - Valji je okrog 20. ure prišlo do izlitja taline, zato gasilci in policisti izvajajo preventivno evakuacijo okoliških prebivalcev. Razmere so trenutno pod nadzorom, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Celje.

Vsem prizadetim sporočajo, da naj dosledno upoštevajo navodila gasilcev in policistov na kraju ter naj se v nobenem primeru ne približujejo mestu izlitja. Občanom svetujejo, da naj ostanejo v stanovanjih z zaprtimi okni.

Ob izlitju taline v obratu stare Železarne Štore - Valji ni bil nihče poškodovan, razmere pa so trenutno pod nadzorom, sama talina pa se ohlaja, je za STA dejal vodja intervencije Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Ob tem je povedal, da so evakuirali 13 okoliških hiš in stanovanjski blok.

Stanovalci se bodo lahko v svoje domove vrnili ponoči oziroma zjutraj, je dejal. Dodal je, da policija glede samih okoliščin izlitja že zbira podatke. Zaradi potencialne nevarnosti za okolje, ki še obstaja, če bi talina prišla v stik z vodo, so izvedli evakuacijo širšega območja. »Če se bo stanje v naslednji uri še dalje umirjalo, smo uspešno ukrepali,« je pojasnil Žnidarko.

Koliko taline se je izlilo še ni znano, skupno pa je bilo v peči 30 ton taline, je pojasnil.