V Piranu odstranili več kot 100 palm

B. F. Ž., STA

Piran - Komunalno podjetje Okolje Piran in občina sta od januarja dalje organizirano pomagala pri pravilnem in ustreznem odstranjevanju palm, ki jih je množično napadel palmov vrtač, v tem času pa so odstranili 105 palm oz. izvedli vsa naročila, so sporočili z Okolja Piran.

Konec sofinanciranja

Konec marca pa se je zaključila akcija sofinanciranja odstranitve palm. Okolje je lastnikom za odstranitev manjših palm zaračunal 30 evrov, za večje palme, kjer je bila potrebna uporaba vozila z dvigalom za delo na višini, pa je znašal strošek 60 evrov. Stroške v višini 1843 evrov brez DDV, ki se nanašajo na prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme, je doslej pokrivala Občina Piran.

Od danes naprej lahko lastniki palm naročijo odstranjevanje okuženih palm na telefonski številki 041-273195 ali na 05-6175040 in plačajo storitev na podlagi individualnega predračuna. Okužene palme lahko sicer tudi sami pripeljejo v Zbirni center Dragonja in plačajo storitev brez stroškov sečnje in prevoza.

Pri tem na Okolju opozarjajo, da so debla palm izredno težka in trda in ne sodijo v odpadke, ki jih imenujemo zeleni rez. Poleg tega je z okuženim delom treba ravnati po posebnem postopku, zato ne morejo nuditi storitve v okviru cene ravnanja z odpadki.

Lastnike okuženih palm prosijo, da ukrepajo skladno z navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki so jih pripravili na Oddelku za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica in so objavljena tudi na spletni strani zavoda.

Okolje Piran bo sicer v mesecu maju, ko bodo temperature predvidoma konstantno med 15 in 28 stopinj Celzija, za uničevanje ličink palmovega vrtača uporabilo preparat Nemastar, ki vsebuje žive organizme entomopatogene ogorčice. Občani lahko na že omenjenih telefonskih številkah dobijo tudi informacije glede preparata in njegove uporabe.