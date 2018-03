V porodnišnici hoteli univerzo, rezultat je uničen spomenik

S Servitskim samostanom so imeli blesteče zamisli, danes univerza, država in mesto ne vedo, kaj storiti s spomenikom.

Koper - Se bodo stari koprski spomeniki sesuli v prah in za njimi ne bo ostalo ničesar? To se političnim obljubam o napredku in razvoju navkljub sprašujejo Koprčani potem, ko so pred dnevi v mestu porušili renesančno palačo Longo iz 16. stoletja. Od nje bo kot kaže ostal le grb in posamičen kamniti fragment. Ali podobna usoda čaka tudi Servitski samostan, nekdanjo koprsko porodnišnico, ki že 21 let prazen čaka dobrega gospodarja. Da se začne podirati sam, ne bo treba več čakati dolgo.

Palačo Longo (za koprskim gledališčem) so morali zaradi nevarnosti porušiti. Tako je odločila gradbena inšpekcija. V njej več kot 30 let ni živel nihče, že pred leti so statiki izračunali, da je nevarna, v začetku leta se je del zidu zrušil na ulico. Zasebnim lastnikom bo zdaj lažje zgraditi nov poslovno-stanovanjski objekt, kot če bi morali reševati podrtijo.

»Nismo podvzeli korakov, ni predvidenih sredstev...«

Še veliko pomembnejša je monumentalna zgradba nekdanjega Servitskega samostana, ki ga največ domačinov pozna kot nekdanjo porodnišnico.