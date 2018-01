V Posočje prihaja čas obvoznic

Most na Soči – Po tolminski obvoznici, za kateri je že izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, je država zdaj začela postopke še za dve obvoznici ob stičišču Keltike in soške magistrale. A na novi prometnici bodo morali na Mostu na Soči in v Volčah počakati še slabo desetletje.

Na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so objavili pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznici, morebitne pripombe in predloge na po dve varianti obvoznic, ki bosta kraja odrešili tranzitnega prometa, pričakujejo do konca meseca.

»Če bomo s pobudo uspešni, bomo proti koncu leta vladi predlagali sklep za začetek postopka sprejetja državnega prostorskega načrta. To je šele prva faza, nato bosta sledila študija variant in državni prostorski načrt,« je pojasnil vodja sektorja za naložbe pri direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart.

Če bi vse izšlo po sedanjih načrtih, bi leta 2024 dokončali obvoznico za Most na Soči, kjer država ne pričakuje večjih zapletov pri umeščanju v prostor, saj sta na izbiro dve različici predora za približno šest milijonov evrov. Zaradi svetolucijskega arheološkega najdišča pa bo treba upoštevati zavarovana območja. Prva morebitna trasa, dolga 600 metrov, predvideva 350-metrski predor in krožišče, druga pa skoraj 400-metrski predor brez krožišča.

»V obeh primerih bi bilo mogoče središče naselja popolnoma preurediti. Opuščeno cesto bi lahko namenili parkiriščem, zelenim, pešpotem in kolesarskim površinam, slabost bi lahko bila le, da bi postalo naselje nezanimivo za naključne obiskovalce in da bi podaljšali interventni dostop gasilcem, ki imajo postajo v naselju,« piše v utemeljitvi pobude.

Volče zahtevnejše

Večji gradbeni in finančni zalogaj bo verjetno obvoznica mimo Volč, saj se različici precej razlikujeta. Naselje seka glavna prometnica iz zgornjega Posočja proti Novi Gorici, kjer naštejejo povprečno 5000 vozil na dan.

Po oceni projektantov bi naložba v infrastrukturo Volče prometno razbremenila za 70 odstotkov. Za sedem milijonov evrov bi dobile 300 metrov dolg viadukt in kilometer obvoznice, za dobrih deset milijonov pa skupaj 1,2 kilometra ceste z dobrih 200 metrov dolgim predorom in 200-metrskim viaduktom. Zadnja izbira je ljubša pripravljavcem projekta, predvsem pa krajanom, ki so skupaj s tolminsko občino iskali najboljšo rešitev.

»Podpiramo varianto s predorom, saj ima veliko prednosti. Je dražja, vendar bi bila boljša za promet, za Volčane pa bo le tako imela pravo prednost pred hrupom,« je pojasnil predsednik KS Volče Aleš Bizjak. Zemljišča za gradnjo bodo predvidoma začeli odkupovati leta 2020, dveletno gradnjo pa bi končali leta 2025.