V predsobi Izole in Kopra prostor tudi za otok

Koper, Izola – Urejeno kopališče ob štirih kilometrih obalne promenade, večje turistično območje pri Rudi, otok pred Izolo, javni prevoz po morju in z električnimi vozili ... Vse to želijo v prihodnjih letih urediti na prostoru, ki ga je do začetka lanskega leta zasedala obalna cesta.



Za uresničitev vizije je ključen dogovor o izdelavi regionalnega prostorskega načrta (RPN), ki sta ga včeraj podpisala izolski župan Igor Kolenc in koprski podžupan Peter Bolčič. To bo šele tretji regionalni prostorski načrt v državi in prvi ob morju, za katerega morajo štiri obalne občine do leta 2022 z državo po evropski direktivi izdelati tudi prostorski načrt.



Pot do idealne ureditve zelene, rekreacijske, turistične oaze med Koprom in Izolo bo še dolga. Izdelava RPN bo trajala najmanj dve leti, stal bo najmanj 100.000 evrov, občini pa bi radi zanj dobili tudi evropska sredstva. Včerajšnji dogovor omogoča pripravo izhodišč za razpis za izbiro izdelovalca, ki bo moral pridobiti pogoje soglasodajalcev, kot so Arso, MOP, zavod za varstvo narave, zavod za varstvo kulturne dediščine ... »To je primer dobre prakse in Slovenija kaže pot drugim ob Jadranu in v EU, kako je mogoče obalo vrniti ljudem z upoštevanjem ekologije in velike biološke pestrosti na tem stiku Jadrana, Krasa in Alp. Takšen pristop podpirajo tudi evropski skladi,« je poudaril Mitja Bricelj z ministrstva za okolje in prostor.



Od vlakca do otoka



»Nimamo špekulativnih namenov. Z RPN želimo postaviti okvir, kaj bi imeli v tem prostoru, ugotoviti, koliko ga lahko obremenimo, da omogočimo povezavo med mestoma. To bo prostor za sproščanje in odmik od hitrega tempa. To ni prostor za beton, ampak za ljudi,« je rekel izolski župan Igor Kolenc. V »predsobi« Izole in Kopra bodo uredili obalno promenado, na katero bodo pripete druge vsebine. Potekala ne bo le ob morju, temveč bo treba poiskati povezave tudi po morju in z vrhom klifa. Skalomet, ki varuje nekdanjo železniško progo, bodo preuredili, da bo omogočal lažji dostop do vode, plažne površine bi lahko uredili tudi na terasah nad cesto.





Obalna cesta in Izola Foto: Občina Koper

Načrtujejo pomole, plavajoče ploščadi in sidrišča za obiskovalce s čolni, a dovolj daleč, da ne bodo uničevali podmorskih travnikov pozejdonke v obrežnem pasu, predviden je turistični vlakec na električni pogon. Ob rtu Viližan bo najmanj 80 metrov od kopnega nastal valobran, ki bo hkrati rekreacijski in turistični otoček. V Izoli bi radi s tem prostorskim načrtom predvideli tudi razvoj območja pri Rudi, zelo privlačno je tudi območje potopljene ladje Rex, kjer bi lahko bil podmorski arheološki park. V bližini bi radi postavili daljši pomol v morje.Vrsta projektov bo morala počakati na prostorski načrt, posege, ki ne vplivajo ključno na prostor, bodo nadaljevali. Lani so v Kopru za urejanje promenade namenili 400.000 evrov, letos jih bodo po besedah direktorice občinske uprave Sabine Mozetič 800.000 in prihodnje leto 400.000. V Izoli nameravajo za javno razsvetljavo od meje s sosednjo občino do Izole nameniti 350.000 evrov. Priprava RPN ne bo ustavila postopnega urejanja območja, dostopov v morje in sanacije plazu, ki je zaradi dežja zdrsnil na nekdanjo obalno cesto. Igor Kolenc je poudaril, da bo šele s tem dokumentom mogoče graditi otok, morda tudi z materialom od gradnje tira med Divačo in Koprom.