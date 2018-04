V prvi izmeni stavkalo 60 knapov

Velenje - Izmed 450 rudarjev, ki delajo v jami, prve, jutranje izmene Premogovnika Velenje (PV), se jih je dvourni opozorilni stavki pridružilo le 60, v režijskih službah pa je delalo še skoraj vseh 200 zaposlenih. »Delovni proces tako v jami kot zunaj teče nemoteno,« so povedali v Premogovniku Velenje. Stavka, ki jo je napovedal podjetniški Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), se bo prvi dve uri nadaljevala tudi v drugi in tretji izmeni, v katerih pa je manj delavcev.

Sinoči še ni bilo znano, ali bo danes zjutraj do 150 od 2000 zaposlenih v PV in podjetju HTZ začelo dvourno opozorilno stavko. SDRES, manjši izmed obeh podjetniških sindikatov, je do polnoči še čakal na morebitno ponudbo uprave v zvezi z njihovimi stavkovnimi zahtevami, a je očino niso dobili in stavka se je zjutraj ob 5 uri in 40 minut začela in sicer v prezivnici pred vstopom v jamo.

Večji izmed obeh sindikatov v PV, Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), stavke med pogajanji ne podpira. Uprava premogovnika je do včeraj med poizvedbami za potrebe organiziranja delovnega procesa ugotovila, da bo danes 17,6 odstotka delavcev na bolniški ali dopustu, 70 odstotkov jih je potrdilo, da bodo delali, izjasnilo pa se ni 12,4 odstotka zaposlenih.

Predsednik SPESS v premogovniku Simon Lamot je včeraj povedal, da sta ostali neizpogajani dve pomembni točki: plačilo efektivnega delovnega časa rudarjem za nazaj, kar je SPESS zahteval že lani maja, ter višina regresa 2018.

Danes so na upravi PV povedali: »Glede izplačila efektivnega delovnega časa poslovodstvo včeraj kljub usklajevanjem s socialnimi partnerji še ni doseglo dogovora, zato se pogajanja nadaljujejo. Glede izplačila in višine regresa pa smo se s socialnimi partnerji dogovorili, da pogajanja tečejo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.«