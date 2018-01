V Sloveniji kraja vozil z odklepanjem na daljavo

Prve keyless kraje vozil so opazili v zahodnoevropskih državah, konec lanskega leta pa so jih zaznali tudi v Sloveniji.

»Tudi v Sloveniji se pojavlja nov način tako imenovane keyless kraje vozil, pri katerem tatovi za zagon vozila uporabljajo brezkontaktne ključe,« opozarja policija, ki poudarja, da je samozaščitno ravnanje lastnika vozila najboljša preventiva pred novim načinom kraje.

»Storilci za izvršitev tatvine vozila skoraj vedno uporabljajo računalniško opremo (prenosnik z ustreznim komunikacijskim kablom in programsko opremo) ali posebej prilagojene elektronske pripomočke, s katerimi onemogočijo ali 'preslepijo' varovalni sistem vozila.« Kraja tako poteka precej elegantneje kot nekoč, ko so tatovi razbijali stekla in lomili ključavnice.







