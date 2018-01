V Slovenijo prispela nova skupina beguncev iz Italije

Ma. F., STA

Ljubljana - V Slovenijo je danes v okviru projekta premestitve prispela skupina 13 beguncev iz Italije. Skupino sestavlja deset Eritrejcev in trije Sirci. Po prošnji za mednarodno zaščito jih bodo nastanili v azilnem domu na Viču ali njegovi izpostavi v Kotnikovi ulici v Ljubljani, so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.

Tudi v tekočem letu se nadaljuje izvajanje premestitev prosilcev za azil iz Italije in Grčije. Do sedaj je bilo v Slovenijo premeščenih 245 ljudi, od tega iz Italije 69 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna, iz Grčije pa 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva.

V lanskem letu je bilo premeščenih 108, skupaj pa 232 od 567 predvidenih prosilcev za azil. Policisti so lani ponovno zabeležili naraščanje ilegalnih prehodov zunanje schengenske meje. Do konca novembra so jih zaznali 1857 oz. 86 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Med ilegalnimi prebežniki je bilo največ državljanov Afganistana, Kosova in Turčije, v zadnjem času pa se je opazno povečalo tudi število državljanov Alžirije, opaža policija. Policisti so 795 tujcev vrnili tujim varnostnim organom, večinoma hrvaškim.

Za mednarodno zaščito pa je lani v Sloveniji zaprosilo 1320 ljudi, med katerimi so prevladovali državljani Afganistana, Pakistana, Turčije in Sirije. Mednarodno zaščito so priznali 140 beguncem, ostale prošnje so zavrnili oziroma zavrgli, v večini primerov pa je bil postopek ustavljen, saj so prosilci državo zapustili sami.