V slovenskem morju danes osem hrvaških plovil

Savudrijski ribiči so dobili zagotovila, da bodo hrvaške inštitucije zaščitile njihove pravice ribolova do sredinske črte v Piranskem zalivu.

Ma. F., STA

Ljubljana, Zagreb – Slovenski policisti so za STA potrdili, da so danes v slovenskem delu Piranskega zaliva obravnavali vplutje dveh hrvaških ribiških in šestih plovil hrvaških varnostnih organov.

Hrvaški mediji so poročali, da so najmanj eno od hrvaških ribiških plovil kot tudi plovilo hrvaške policije opozorili, da se nahajajo v slovenskem morju. Hrvaška ribiška ladja je bila v spremstvu hrvaške policije v Piranskem zalivu med sredinsko črto v zalivu in meddržavno mejo, ki jo je določilo arbitražno sodišče junija lani, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Kot je dodala novinarka, ki je bila na hrvaški ribiški ladji, so slovenski policisti prišli in opozorili, da se hrvaško plovilo nahaja v slovenskem morju. Ocenila je, da je bilo na slovenskem policijskem plovilu med štiri in pet policistov, ribiške inšpekcije pa ni bilo videti.

Povedala je, da je eden od slovenskih policistov snemal hrvaško ladjo. Nato so opozorili tudi hrvaške policiste, da so v slovenskem morju, nakar so se vrnili proti slovenski obali. Kmalu zatem se je tudi hrvaška ribiška ladja napotila domov proti Savudriji.

Savudrijski ribiči so na včerajšnjem srečanju s predstavniki petih hrvaških ministrstev v Zagrebu dobili zagotovila, da bodo hrvaške inštitucije zaščitile njihove dosedanje pravice ribolova do sredinske črte v Piranskem zalivu. Po srečanju niso želeli razkriti več podrobnosti o tem, kako bodo ravnali, če bodo iz Slovenije dobili kazni zaradi ribarjenja v morju v Piranskem zalivu.

Tromblon ima podporo hrvaške predsednice

Vukovarski veteran Petar Janjić - Tromblon, ki je napovedal proteste sredi Piranskega zaliva, je danes zatrdil, da hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović »absolutno stoji za njim«. Dejal je še, da so ultimat hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću za ureditev spora o meji s Slovenijo podaljšali za dva dneva, do ponedeljka.

Janjić je v sredo objavil pismo Plenkoviću, v katerem je zahteval, naj v 72 urah uredi spor o meji s Slovenijo, sicer bo pripeljal 100 plovil na sredinsko črto v Piranskem zalivu, da bo zaščitil hrvaško ozemlje. Protestno akcijo je poimenoval regata za Savudrijo.