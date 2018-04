V Soteski pri Bohinju umrl motorist

Bohinj - V Soteski na območju Bohinja je danes popoldan okoli 15.20 umrl motorist. Okoliščine kažejo, da je med vožnjo proti Bledu v ovinku zapeljal naravnost in silovito trčil v betonsko kamnito brežino. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Kranj.

Motorist je letošnja tretja smrtna žrtev na gorenjskih cestah. Enako trije udeleženci so na cestah v istem obdobju umrli lani, med njimi tudi en motorist.

Policisti udeležence v prometu pozivajo k doslednemu upoštevanju prometnih pravil in izogibanju nevarnim situacijam. Predvsem za motoriste velja, da njihove sposobnosti še niso na ravni iz preteklega leta in je treba biti ob nabiranju prvih kilometrov zato izjemno previden. Asfalt je tudi še hladen, ponekod je še pesek od zimskega posipa, mogoče so tudi poškodbe vozišča.

»Ceste so v večjem številu zasedli tudi že kolesarji, ki enako kot motoristi sodijo med najbolj ogrožene prometne udeležence,« še ugotavljajo policisti in drugim voznikom polagajo na srce, naj ne spregledajo kolesarjev in motoristov.

Cesta Bohinj - Bled, ki je bila zaradi ogleda kraja nesreče zaprta za ves promet, je zdaj spet odprta.