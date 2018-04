V svojem podzemlju si želijo več ljudi

Idrija – Z osveženo promocijo tehniške dediščine živega srebra namerava Idrija končno odločneje odpreti svoja turistična vrata. V nedeljo bodo v muzejskem rudniku in lani obnovljeni topilnici začeli novo sezono ogledov znamenitosti, ki so od leta 2012 del Unescove svetovne dediščine.



Potem ko je Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CUDHg) na operativni ravni zadihal s polnimi pljuči, bo tudi zunanja podoba rudarske zapuščine sčasoma bolje vidna in pestrejša. »Na pomembnejše objekte bomo kmalu namestili enotne označevalne table, saj smo doslej lahko slišali kritike, da obiskovalci ne vedo, kje je kaj,« je priznala direktorica centra Tatjana Dizdarević.



Tako bodo dediščino spet tržili s starim – in najprepoznavnejšim – naslovom Rudnik živega srebra Idrija. Na prvem mestu bo še vedno muzejski rudnik Antonijev rov s svojo 500-letno zgodovino, kjer so klasičnemu ogledu ene sedemstotine nekdanjih rudniških rovov dodali še zanimivo dogodivščino z otroškim lovom na Perkmandeljčkov zaklad.

Topilnica živega srebra je nadaljevanje poti znamenite kovine s spoznavanjem idrijskega žgalništva in pomena živega srebra v svetovni zgodovini. »Zdaj to lahko predstavimo kot sklenjeno celoto, obveščamo tudi najmlajše, v topilnici pa srednješolce. Najprej želimo privabiti Slovence, toda brez tujcev turizma ni, zato smo predstavitveni film prevedli v 12 jezikov,« je pojasnil Davor Vodopija. Med pomembnejšimi načrti za letos je obnova treh idrijskih klavž.



V nedeljo bo v Antonijevem rovu na voljo pet vodenih ogledov, v topilnici eden manj. Za pokušnjo lahko reportažo iz idrijskega podzemlja in interaktivne izkušnje v topilnici preddoživite v sobotnem Nedelu.