V Trbovljah potrebujejo nov vrtec

Trbovlje – Vpis otrok v vrtce se je šele začel, v Trbovljah pa že ugotavljajo, da bo v šolskem letu 2018/2019 znova zmanjkalo prostora za vse. Medtem ko v Zagorju in Hrastniku že leta ni čakalnih vrst, bo moralo v Trbovljah na čakanje kakšnih petnajst malčkov. To pa je ravno toliko otrok, kolikor jih lahko sprejme pred kratkim odprti zasebni vrtec na Dobovcu.

Zasavske občine v predšolsko vzgojo in vzdrževanje vrtcev vlagajo znatna sredstva – zneski gredo v milijone, po potrebi vsako leto odpirajo nove oddelke, novogradnje pa v Zasavju ni bilo že več desetletij. A prej ali slej bo treba razmišljati tudi o tej, pravi Gordana Vranešič, ravnateljica Vrtca Trbovlje, ki načrtuje tri nove oddelke in kjer je bilo v prvih dveh dneh že 40 vpisov otrok: »Novogradnja bi nadomestila že precej staro enoto Mojca na Novem domu in enoto Ciciban, ki je potrebna temeljite obnove.«

Dokler odločitev o investiciji ne bo sprejeta, bodo morali trboveljski starši iskati alternative. Ena od teh je Čarobni gozd v hribovski vasici pod Kumom, ki lahko sprejme 16 otrok; trenutno jih je šest. Nataša Gruden Pižmoht, vzgojiteljica, ki ji je po vseh zapletih v prostorih, kjer je pred tem delovala enota trboveljskega Vrtca, uspelo odpreti prvi zasebni vrtec v Zasavju, pravi: »Otroci prihajajo iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja in Dobovca. Skupina je zelo zasavska. Za nas se odločajo predvsem starši, katerih prioriteta je zdravje otrok, saj izvajamo tudi gozdno pedagogiko.« Skupina na Dobovcu je kombinirana – v njej so otroci od enajstih mesecev do pet let.

Za zadnjo veliko investicijo v predšolsko vzgojo so se bili zaradi novega generacijskega buma primorani odločiti v Zagorju. V 2014 je sledila petmilijonska investicija v objekt nekdanje tovarne Lisca. Medtem ko so v Trbovljah zaradi premajhnega vpisa in po ocenah občinskega vodstva tudi previsokih stroškov »javno« enoto na Dobovcu zaprli, so Zagorjani na pobudo staršev s Čemšenika v 2016 uredili kombinirani vrtčevski oddelek v podružnični šoli pod Čemšeniško planino. V njem je po podatkih Blanke Šmit, vodje oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, 18 otrok: »Vpis je konstanten, oddelek bomo ohranili tudi v prihodnje, saj ni bojazni, da vpisa tudi v prihodnjih letih ne bo vsaj za en oddelek.«

Lani so Zagorjani iz proračuna za predšolsko vzgojo zagotovili 1,9 milijona evrov, za investicije pa še okrog 11 tisočakov. Strošek oddelka v Čemšeniku znaša slabih sedem tisočakov na mesec – vključno s prispevkom staršev. Grudnova o »financah« po dveh mesecih še noče govoriti.

Hrastničani, kakor pravi Ljubo Zalezina, vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, s »podružničnimi« vrtci niso nikoli imeli težav: »Že leta zadoščajo štiri enote in glede na gibanje števila rojstev bo najbrž še nekaj časa tako. Možnosti za širitev, če bo treba, so v enoti Sonček.« V njej so v 2014 izvedli tudi zadnjo občinsko investicijo v vrtce, za katere sicer letno namenjajo okrog 840 tisočakov.

Zasavske vrtce bo letos zapustilo okrog 370 otrok. Nove vpisujejo do 9. marca.