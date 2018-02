V treh dneh bo stavkalo 100.000 uslužbencev

Ljubljana – Stavkovni val, ki ga jutri začenjajo policisti, nadaljevali pa ga bodo v zdravstvu in sociali ter vzgoji in izobraževanju, bodo občutili številni državljani. V sredo bo, na primer, zaprta večina javnih vrtcev in šol.



Višje plače, boljše razmere za delo, nagrade, primerljivo vrednotenje z enako izobraženimi oziroma neprimerljivost z drugimi uniformiranci so med zahtevami zaposlenih, ki so del Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Te zahteve niso nove, o njih se z za to posebej oblikovano pogajalsko skupino pogovarjajo že več tednov, vendar do zdaj neuspešno. Zaposleni bodo zato treh poklicnih skupin na svoj položaj opozorili s stavkami in protestnimi shodi.



Policisti in zaposleni na ministrstvu za notranje zadeve, ki stavkajo že petič v šestih letih, bodo zagotavljali le minimalni proces dela, učinek tega pa se bo najbrž najbolj poznal proračunu, saj ne bodo tako strogo sankcionirali prometnih prekrškov.



Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so v zadnjih letih pogosto grozili s stavko, a je nikdar niso izvedli. Tokrat bo dveurna opozorilna, ki pa ji bo sledila bela stavka, če ne bodo uslišani.



Na največ ljudi bo vplivala splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, saj bodo v sredo vrata vrtcev in osnovnih šol za 260.000 otrok zaprta, razen v izjemnih primerih, če starši ne bodo našli drugega varstva.