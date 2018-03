V Zagorju pojejo že petdeset let

Zagorje - Z nastopom osmih fantovskih, dekliških in mešanih mladinskih pevskih zborov, se je pred poldrugo uro v Zagorju začela bienalna revija otroških in mladinskih pevskih zborov. Tokratno 26. državno tekmovanje je jubilejno. Ob 19.45 bo v dvorani zadonelo skupno petje zborov, razglasili pa bodo tudi delne rezultate nocojšnjega večera. V sredo ob 19.15 bodo skupaj zapeli zbori zadnjega koncerta, najboljšim bodo podelili tudi priznanja in nagrade.

V treh dneh bo na reviji nastopilo 52 zborov z dva tisoč pevci in pevkami, ki bodo zapeli 150 skladb izpod peres 57 slovenskih in tridesetih tujih avtorjev.

Pol stoletja že v Zagorje prihajajo pet mladi iz vse Slovenije, doslej je na zagorskem odru odmevala pesem 1138 zborov, dirigirali so jim 304 zborovodje, posebej za zagorsko revijo pa so bile napisane kar 103 nove domače skladbe.

Skupinsko zborovsko petje pa ne bo odmevalo le med stenami kulturnega centra, temveč po šestih koncertih tudi na osrednji ploščadi pred Weinbergerjevo hišo, v kateri je muzejska soba opernega pevca, zagorskega rojaka Ladka Korošca. Skupno petje in izbor skladb bosta letos sicer posvečena 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa.