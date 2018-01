V zdravstvene domove v sredo samo urgentno

Ljubljana - Predstavniki sindikatov v zdravstvu, združeni v konfederacijo Pergam, so dopoldne napovedali, da se bo za sredo napovedana stavka kljub današnjim pogajanjem najverjetneje zgodila. Sredina stavka bo obsežna, vendar je težko napovedati natančno število stavkajočih oseb, saj je to odločitev zanjo stvar vsakega posameznika. K stavki so povabili 110 zdravstvenih zavodov, torej lekarn, zdravstvenih domov in bolnišnic.

»Brez našega prispevka zdravnik ne more nič«

Vladimir Lazić, sekretar sindikatov v zdravstvu, je v uvodnem nagovoru pojasnil, da stavka bo, ker pristojno ministrstvo nima posluha za zaposlene v zdravstvu. »Ignoranca do zaposlenih v zdravstvu, ki niso zdravniki, je nedopustna,« je dejal, pri čemer je imel v mislih strežnice, bolničarje, čistilke, vzdrževalce, energetike, skladiščnike, laboratorijske in farmacevtske tehnike, medicinske sestre, zdravstvene administratorje, računovodske in kadrovske delavce.

Predsednik sindikata medicinskih sester Florence Miha Benet je zbrane opomnil, da zaposleni v zdravstvu s stavko želijo doseči ustrezno vrednotenje svojega dela. Opozoril je, da so se po dvigu zdravniških plač razmerja med plačami v zdravstvu porušila.

»Vlada pričakuje, da bomo tiho prenašali znižanje plač, medtem ko se drugim dvigujejo,« je še povedal in dodal, da pričakujejo, da se razmerja med plačami ponovno vzpostavijo, poleg tega pa je čas, da sprejmemo standarde in normative tudi za zaposlene v zdravstveni negi.

Dela vse več, zaposlenih vse manj

Predsednica sindikata laboratorijske biomedicine Mojca Završnik je navedla dejstvo, da kar 70 odstotkov odločitev, ki jih sprejmejo zdravniki, temelji na njihovem delu. »Število laboratorijskih preiskav nenehno raste, število zaposlenih pa upada ali ostaja enako,« je opisno predstavila problematiko.

»Radiološki inženirji imamo strokovna znanja, a žal nimamo priznanih kompetenc, standardov in normativov,« je dejal Robert Kokovnik, predsednik sindikata Pergam. Kokovnik je opomnil, da so njihovi dodatki za nadure, nočno, nedeljsko in praznično delo zgolj polovični proti zdravniškim. »Za bolnike in poškodovance bomo naredili vse, kar bo potrebno, in že vnaprej se opravičujemo vsem, ki bodo morali čakati,« je stavkovni dan opisal Kokovnik in sklenil z mislijo, da brez zdravstvenih delavcev zdravniki ne morejo izpolnjevati svojega poslanstva.

Posledica težkih pogojev

Na nevzdržna razmerja med plačami v zdravstvu je opozoril tudi vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek. »Stavke v zdravstvu imajo pogosto skupni imenovalec, in sicer težke pogoje dela, ki niso ustrezno prepoznani,« je še povedal Počivavšek in nadaljeval, da v zdravstvu delo poteka v skupinah, medtem ko največje skupine zaposlenih − medicinske sestre, fizioterapevti, laboranti − sploh niso zajete v vladnih predlogih za povišanje plač. »Stavki se lahko pridružijo vsi zaposleni v zdravstvu, in čeprav gre za občutljivo odločitev, menimo, da ni skrbi, da bi nastajale kakšne težave. Stavka bo enodnevna in šele potem se bomo odločali za naprej,« je dejal Počivavšek.

Završnikova je ob koncu povedala, da bo laboratorijska dejavnost v sredo potekala po nedeljskem urniku, kar pomeni, da bodo opravljene samo urgentne preiskave, vse drugo bo preloženo. Tudi v UKC Ljubljana bodo vse službe opravljale zgolj nujna dela, administrativni kader bo delal po navodilih zdravnikov, na kontrole naročeni pacienti pa bodo prenaročeni.