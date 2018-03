Ona 365 je postala Desa Muck

Revija Onaplus je na odru Festivalne dvorane predstavila posameznice, ki so s pokončno držo in predanostjo uresničile visoke standarde v svojemu poslanstvu. Pred uglednimi gosti je oznanila prvo med njimi. Naziv Ona 365 za leto 2017 je po izboru strokovne komisije pripadel Desi Muck, najbolj brani slovenski pisateljici, ki navdušuje tudi kot igralka, televizijska voditeljica, scenaristka in kolumnistka.

V svojem poslanstvu revija Onaplus tradicionalno enkrat na leto izraža spoštovanje in postavlja na piedestal Slovenke, ki s svojim delom, predanostjo, vztrajnostjo, empatijo in rahločutnostjo uresničujejo visoke strokovne standarde in obenem navdihujejo, spreminjajo, vplivajo, spodbujajo, plemenitijo. »Ob tako izjemnih ženskah, ki so zakladnice znanja, moči in drznosti, se sprašujem, kako jim vse to uspeva in kaj za vraga jih pravzaprav žene, da se z vso svojo bitjo neomajno premikajo do zastavljenega cilja. Uspešnega, seveda. Mnogokrat ali pač praviloma same. Jasno, da imajo prej ali slej sledilce. Če si na prvi del vprašanja še znam odgovoriti, mi pri drugem delu glas odgovarja, da je za vse dobro zaslužna izvrstna genetika in zgodnja socializacija. Se motim?« razmišlja o Oninih ženskah, ki puščajo za sabo pomembne sledi, odgovorna urednica revij One in Onaplus Sabina Obolnar.





Onaplus enkrat na leto postavlja na piedestal Slovenke, ki s svojim delom uresničujejo visoke strokovne standarde. Foto: Blaž Samec/Delo

Ob Desi Muck je strokovna komisija, ki so jo sestavljali Sabina Obolnar, Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge Dela, filozofinja Valentina Smej Novak in svetovalka za odnose z javnostjo Bojana Leskovar, presežke prepoznala še v delu enajstih izbrank in jim na prireditvi ter v reviji posvetila pripadajočo pozornost. Te so: okoljevarstvenica Andreja Slameršek, direktorica podjetja Varis mag. Sabina Sobočan, ustanoviteljica Druge violine in direktorica Centra Dolfke Boštjančič dr. Valerija Bužan, Združenje Europa Donna Slovenija z Mojco Senčar in Tanjo Španić na čelu, ki promovira zgodnje odkrivanje raka, omogoča podporo pri zdravljenju in na splošno destigmatizira to bolezen, raziskovalka doc. dr. Karin Writzl, antropologinja in doktorica antičnih študij dr. Svetlana Slapšak, pisateljica in ljubiteljska raziskovalka Milena Miklavčič, potapljačica na dih Alenka Artnik, direktorica Zavetišča Horjul Polona Samec, kulturna antropologinja in etnologinja, avtorica razstave o Almi Karlin Barbara Trnovec ter filmska in gledališča igralka Maruša Majer.

Slovesni dogodek je režijsko oblikoval Matej Filipčič. Goste in nominiranke je slavnostno nagovoril predsednik države Borut Pahor. Onino dvanajsterico sta v portretih predstavila igralca Matej Zemljič in Robert Korošec. Vpogled v položaj žensk v sodobnosti sta zbranim približala filozofinja dr. Renata Salecl in zgodovinar dr. Jure Gašparič, vezivo med njunim pogovorom je tkal Miha Šalehar, ki je povezoval dogajanje na odru. Unikatno broško za Ono 365 je zasnovala Tjaša Malalan iz Draguljarne Malalan.