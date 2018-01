VIDEO: Sindikati za dan stavke napovedali zaprtje knjižnic, gledališč, klavnic        

Ljubljana - Koalicijski partnerji bodo danes spregovorili o sestavi enotne vladne pogajalske skupine, ki naj bi vodila pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Prva od napovedanih stavk, v kateri bodo sodelovali sindikati iz pogajalske skupine, ki jo vodi predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek, bo prihodnjo sredo, sindikalisti so njen potek predstavili danes.

Kot so povedali, bodo na ta dan zaprte knjižnjice, arhivi, gledališča, klavnice in nekateri laboratoriji, ostali zaposleni pa bodo stavkali na svojih delovnih mestih, bodisi s počasnejšim bodisi z natančnejšim delom. Velika večina sindikatov se bo udeležila tudi protestnega shoda.

Počivavšek: Vlado vodi politika zavlačevanja

Vodja koordinacije stavkovnih odborov Počivavšek je uvodoma dejal: »Z vlade nismo dobili nikakršnega odgovora ali vabila na pogajanja. Stavko je do današnjega dne napovedalo 16 sindikatov iz naše skupine, skupaj pa 22 sindikatov. Potekala bo 24. januarja, ko bo tudi shod pred vladno palačo. Vlada ni pripravljena popraviti neustreznega vrednotenja delovnih mest nad 26. plačnim razredom. Zadnji predlogi vlade so izrazito nestrokovni in aktivno prispevajo k razgradnji enotnega plačnega sistema.«



»Že leta 1996 je bil država v podobni situaciji, stavko so napovedali zdravniki, nato še šolniki, zato je takratna vlada oblikovala enotni plačni sistem v javnem sektorju,« je nadaljeval Počivavšek, ki meni, »da postaja očitno, da želi vlada uresničitev svojih zavez - odpravo varčevanja - pustiti prihodnji vladi.« Da vlado vodi politiko zavlačevanja kaže tudi njena zadnja seja, saj ni sklenila ničesar, da bi se konflikt začel reševati. Ni sprejela niti finančnih izhodišč niti ni imenovala članov svoje pogajalske skupine za pogajanja s sindikati.

»Pogajalska skupina naj bi se enotno pogajala s sindikati javnega sektorja. A je vlada že naslednji dan povozila lastni sklep in se ločeno posvetovala s Svizom. Ocenjujemo, da je minister za javno upravo Boris Koprivnikar nekredibilen sogovornik, zato bi morala vlada imenovati drugega pogajalca. Ponavadi se v takšnih situcijah v pogajanja vključi tudi predsednik vlade, kar je v tem primeru malo verjetno,« je še dejal vodja pogajalske skupine, ki je še pojasnil, da so stavka in protesti posledica neznosnega sprenevedanja vlade, ki se svojih zavez ne drži in je nekaterim poklicnim skupinam plačo povišala za do 28 odstotkov.

Povedal je tudi, da podpira prizadevanja zaposlenih v zasebnem sektorju za nov dogovor o politiki plač in sklenitev novih kolektivnih pogodb.

Jakopič: Varčevalni ukrepi dušijo javni sektor

Ana Jakopič, namestnica vodje pogajalske skupine, je spomnila, da so prejemki v javnem sektorju še vedno nižji kot leta 2008. Ker varčevalni ukrepi dušijo javni sektor, je pet let po začetku gospodarske rasti zadnji čas, da se odpravijo. Skeptična pa je do ločenih pogajanj z nekaterimi sindikati. Tudi zaradi tega je bila njena pogajalska skupina primorana razglasiti stavko, saj se vlada v pogovorih z njo ni aktivirala, hkrati pa je elitam »delila bombončke«.

Izpostavila je še, da se vlada ni sestala niti s stavkajočimi na Sovi, čeprav je vsem jasno, kako pomembna je ta služba za varnost države in njenih ljudi. Prav tako je dodala, da je stavka namenjena tudi plačni skupini J, prav zaradi katere zahtevajo 8-odstotni dvig plačne lestvice, in ne miloščine.

Izjave posameznih sindikalistov:

Spregovorili so tudi predstavniki posameznih sindikatov. Veterinarji bodo po zagotovilih predsednice njihovega sindikata Nataše Ajdič opravljali samo nujne posle in prijave o mučenju živali ter nujne ukrepe, povezane z njihovimi boleznimi. Klavnice in laboratoriji ne bodo delovali.

Stavkalo bo tudi celotno zdravstvo, od strežnic do primarijev, ter računovodski tehniki, tehnične službe in laboratorijski tehniki, je napovedal Vladimir Lazić, tajnik sindikata kliničnega centra.

Damir Domjan, predsednik sindikata farmacevtov, je pojasnil, da bodo v skladu s svojo profesionalno etiko in zakonom na dan stavke izdajali vsa zdravila, ki so ocenjena kot nujna.



Robert Kokovnik, predsednik sindikata sevalcev: »Radiološki inženirji bomo urejali vse nujne zadeve, ki pa bodo morale biti pisno predstavljene. Seveda je popolnoma jasno, da bomo obravnavali vse, kar moramo po zakonu, torej otroke, starejše in nujne bolnike. Najverjetneje si bomo zanje vzeli nekoliko več časa in bomo bolj natančni.«

Miha Benet, predsednik sindikata medicinskih sester Florence, je izrazil nezadovoljstvo nad odnosom, ki ga ima država do zdravstvenih poklicev, ki jih v sindikatu predstavljajo. Napovedal je njihovo udeležbo na protestu.

Mitja Šuštar, predsednik sindikata kulture in narave Glosa: »Zaposleni v kulturi se že deset let odpovedujejo svojim plačam, zdaj nam je prekipelo. Država še vedno zateguje pas, zato bomo zaprli arhive, knjižnice, gledališča, odpadle bodo predstave. Politika naj dokaze, da ji kultura pomeni toliko, kot se hvali na prireditvah.«

Iztok Jurančič, glavni tajnik sindikata novinarjev, je pojasnil, da bodo na RTV Slovenija za eno uro prekinili program in v času stavke ignorirali delovanje politikov ter se posvetili poročanju o stavkah. Udeležili se bodo tudi protestnega shoda.



Marjan Lah, sekretar sindikata ministrstva za obrambo: »Sindikat se bo v največji možni meri udeležil protestnega shoda, stavkati po zakonu ne smemo, zato bomo na ta dan vzeli bomo dopust.«

Dušan Pečnik, predsednik sindikata carinikov, je napovedal, da se bodo cariniki in finančna uprava dogovorili za minimum dela. »Če se bo konkretno upočasnilo, bo vplivalo na prilive v proračun,« je še dodal.

Perica Radonjič, predsednik sindikata centrov za socialno delo: »Izvajali bomo nujno socialno pomoč. Vnaprej se opravičujem strankam, ker bodo deležne omejitev pri delu na centrih za socialno delo, saj bodo iz vseh 62 centrov po državi zaposleni prišli v Ljubljano na protestni shod.«

Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov: Pravosodni policisti bodo spremljali zapornike in varovali sodišča, a stavka ni edini mehanizem za doseganje ciljev. Želimo primerno plačilo z represivnim delom državnega aparata.

Ana Jakopič, sekretarka Sindikata državnih organov Slovenije: Stavkale bodo upravne enote, Furs in Gurs, zaporniški sistem, občine in javni zavodi se o načinu stavke se odločajo. Stavkal bo tudi državni zbor, ne bo plenarne seje in sej delovnih teles. Na ministrstvih se bodo priključili protestnemu shodu, nekateri bodo stavkali z nedelom. Nihče ne bo stavkal na način, da se to ne bi opazilo.



David Švarc, sindikat poklicnega gasilstva: Stavke nismo napovedali, ker smo se z vlado dogovorili o svojih stavkovnih zahtevah. Pričakujemo, da se bo vlada podobno dogovorila z ostalimi. Naši člani pa se bodo pridružili protestnemu shodu.

Marko Marinčič, visokošolski sindikat: Predavanja bodo večinoma odpadla, že dolgo najavljeni izpiti ne bodo odpadli, nič ne bo v škodo študentov. Vlada je skušala zadovoljiti najbolj vplivne skupine - zdravnike, policiste in učitelje, ampak to ji ne bo uspelo, ker smo se sindikati v javnem sektorju poenotili. Vlada naj visokemu šolstvu omogoči razvoj! Imamo neposredno podporo vodstev ljubljanske in mariborske univerze.

***

Predlog sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine mora minister za javno upravo Boris Koprivnikar vladi v obravnavo posredovati najpozneje v torek. Danes zvečer bodo o tem spregovorili na vrhu koalicije, ki bo obravnaval tudi predlog odzivanja na vse stavkovne zahteve. Poleg Koprivnikarja se ga bo udeležila tudi finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Po prvotnem Koprivnikarjevem predlogu bi bili v pogajalsko skupino vključeni državni sekretarji z vseh ministrstev, na katere so vezane stavkovne zahteve. A so na vrhu koalicije v četrtek sklenili, da razmislijo še o vključitvi strokovnjakov s tega področja.





Novinarsko konferenco sindikatov javnega sektorja spremljamo v živo.

Po četrtkovi seji vlade je sicer minister sporočil, da vseh sindikalnih zahtev ni mogoče uresničiti, saj po zadnjih vladnih izračunih skupaj dosegajo 991 milijonov evrov. Resorna ministrstva se morajo do danes opredeliti do stavkovnih zahtev in s tem seznaniti ministrstvo za javno upravo, vlada pa bo na tej podlagi na prihodnji seji pooblastila pristojne ministre za ločena pogajanja.

Za februar je stavke napovedalo pet sindikatov, v stavki 24. januarja pa bo po sedanjih napovedih sodelovalo 17 sindikatov javnega sektorja iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. V podporo stavki pred poslopjem vlade ta dan pripravljajo tudi protestnih shod. O poteku stavke in svojih stališčih bodo spregovorili v ponedeljek na novinarski konferenci.