Vardjan na čelu informativnega programa TVS

L. Z., STA

Ljubljana - Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Igor Kadunc je sprejel sklep o razrešitvi Jadranke Rebernik s funkcije odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenije (TVS). Obenem je za njenega naslednika imenoval Vanjo Vardjana, ki bo uredniško funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.

Z javne radiotelevizije so sporočili, da so Rebernikovi sklep o razrešitvi vročili danes. Kadunc je sklep o začetku postopka njene razrešitve sprejel na predlog direktorice TVS Ljerke Bizilj. Pri odločitvi je upošteval tudi predhodno pozitivno mnenje, ki ga je k razrešitvi Rebernikove dalo uredništvo informativnega programa televizije. Z razrešitvijo sta se strinjali skoraj dve tretjini uredništva.

»Da bo delo znotraj informativnega programa Televizije Slovenija potekalo nemoteno in gledalci ne bodo prikrajšani«, je Kadunc za v. d. odgovornega urednika na predlog Biziljeve imenoval Vardjana, so pojasnili v nacionalni RTV hiši. Obenem so napovedali, da bodo razpis za novega odgovornega urednika informativnega programa TVS objavili v »najkrajšem možnem času«.





Jadranka Rebernik. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Rebernikovi so ponudili pogodbo o zaposlitvi znotraj informativnega programa televizije. Njena razrešitev je bila sicer v igri že v odmevnem primeru Thompson. Programski svet radiotelevizije na seji 10. julija lani ni podprl Kadunčevega predloga za razrešitev Biziljeve zaradi prispevka o hrvaškem glasbenikuBiziljeva je na seji pojasnila, da so prispevek o Thompsonu kritično ocenili, avtorja prispevka in takrat še urednika Tednikapa so zamenjali. Obenem pa je Biziljeva takrat zapojasnila, da je Kadunc poleg Pirkoviča vztrajal še pri zamenjavi Rebernikove, a so ocenili, da njena zamenjava ne bi bila upravičena.