Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri si bomo vzeli!

J. Z., J. P., M. K., Š. K., Bl. R.

Ravne na Koroškem – Nezadovoljni šolniki iz vseh treh koroških dolin so se na protestnem shodu sešli na Ravnah na Koroškem. Zbralo se jih je okoli štiristo. V imenu regijskega odbora sindikata Sviz jih je nagovoril Jaroslav Kresnik, nato pa je pred mikrofon stopilo nekaj učiteljic in učiteljev. Liljana Pelc, že trideset let učiteljica razrednega pouka iz Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, je povedala, da zahtevajo le to, kar so jim vzeli pred krizo. »Včeraj smo vlado prosili, danes zahtevamo, jutri si bomo vzeli, kar nam pripada,« je rekla Liljana Pelc. Protestniki so se v središču Raven razkropili po dobri uri.



Stavkali so tudi na Koroškem. Foto: Mateja Kotnik/Delo

V Posavju protestirali tudi Dolenjci

»Enim milijone, drugim kisle limone« je bil eden od transparentov na protestnem shodu šolnikov v Krškem. Po besedah predsednice posavskega Sviza Marije Žgavc se ga je udeležilo 1150 zaposlenih, med drugim tudi približno sto iz Dolenjske, kjer orgnaiziranih demonstracij danes ni bilo: »V Ljubljani nas je pred mesecem bilo s 17 avtobusi približno 800. Stavki so se pridružile vse šole in vrtci v Posavju, kjer je danes v varstvu manj kot pet odstotkov vpisanih otrok.«

Zvok piščalk se je s Trga Matije Gubca slišal tudi na bližnji vzpetino, do najbližjega vrtca in osnovne šole. Obe ustanovi sta včeraj skupaj sprejeli 39 otrok, doma jih je ostalo 1183.



Šolniki so stavkali tudi v Posavju. Foto: Janoš Zore/Delo

»Vse dislocirane enote vrtca so zaprte. Varstvo izvajamo v centralni enoti. Za 28 otrok, sicer jih imamo vpisanih 450, je poskrbljeno, izvajamo običajne dejavnosti. Desetina od 90 zaposlenih se stavke ne udeležuje,« pravi ravnatelj vrtca Dušan Tomažin: »Nekaj nestavkajočih ni članov Sviza, nekateri so se kljub članstvu odločili za delo.«

V OŠ Jurija Dalmatina stavkajo vsi zaposleni, ki se ob delavki zaposleni prek javnih del po potrebi tudi vključujejo v varstvo 11 otrok.

»Učitelji iz Dalmatina,« kot se je izrazil voditelj prireditve ob protestu, so se na trg spustili zadnji, tik pred 12. uro. Med govorci, ki jih je ogovorila, je bila tudi Mirjana Marinčič iz OŠ Leskovec pri Krškem, prepričana, da pri izražanju nezadovoljstva stroke pred piščalko prednost morala dobiti umetniška beseda: »Učitelji se premalo zavedamo svoje moči. Naša moč ni v tem, da nam bo vlada ali kdo drug milostno dvignil plačo. Naša moč je v znanju, delu, člankih, delu s starši in v našem javnem nastopanju. Ni dovolj, da smo pridni in ponižni v razredu, tudi v družbi moramo biti vidni in slišani.«

Protestno tudi v Murski Soboti

Murska Sobota – Na grajski ploščadi v Murski Soboti se je opoldne zbralo več kot tisoč pomurskih članic in članov Sindikata vzgoje in izobraževanja, da bi ponovili zahteve sindikata in izrazili razočaranje nad odnosom vlade do njih. Na več kot uro trajajočem shodu se je zvrstilo več govornikov. »Kot fizik vem, da v naravi in družbi velja načelo kavzalnosti. Najprej je vzrok, nato posledica. Posledico poznamo. To je ta naša stavka s shodom kot izrazom protesta. Vzrok za ta protest je tudi znan. To je naše nezadovoljstvo s položajem izobraževalcev v Sloveniji. Od pristojnih pričakujem odgovore na vprašanja, ki niso samo moja: Zakaj je moje izobraževalno delo vredno manj kot delo drugih? Ali je moje delo manj odgovorno? Ali je manj zahtevno? Ali je manj pomembno? Od vladajočih pričakujem, da mi na to odgovorijo z močjo argumentov, in ne z argumentom moči.

Argument moči so pokazali v ponedeljek, ko glavna vladna pogajalka ni hotela parafirati stavkovnega sporazuma, čeprav je bilo vse dogovorjeno in obljubljeno. To je pač moč tistih, ki odločajo. Mi si želimo in zahtevamo argumente. Tako vsaj učimo otroke, ne samo v šolah, temveč tudi že v vrtcih.



Na grajski ploščadi v Murski Soboti se je zbralo kakšnih tisoč pomurskih šolnikov in vzgojiteljic. Jože Pojbič/Delo

V fiziki poznamo načelo akcije in reakcije. Vladajočim obljubljamo, da se bomo na vsako njihovo akcijo odzvali z reakcijo. Reakcija je tu, saj vladajoči ne izboljšujejo našega položaja. Reakcije, ki bodo sledile, utegnejo biti zelo burne. Naslednja huda reakcija bo morda že 17. aprila,« je med drugim dejal eden od govornikov, fizik in matematik na Osnovni šoli Bogojina Dušan Nemec, ki je svoj nagovor zaključil s priporočilom, »naj se vlada ne norčuje iz nas. Ni lepo in se ne spodobi.«

»Učitelji ne bomo več tiho«

Kranj – Več sto učiteljev in vzgojiteljev iz šol in vrtcev z Gorenjske se je danes opoldne zbralo na protestnem shodu v stavbi kranjske mestne občine, kjer so učitelji ponovili znane stavkovne zahteve. Kot je v nagovoru izpostavila ena od govornic, učiteljica s kranjske Osnovne šole Orehek Mojca Štraus Zulu, gre prav vsak posameznik skozi roke učiteljev, ne glede na to, katero delo opravlja po končanem šolanju. »Izobrazba odpira vrata do znanja in posameznikom odpira možnosti izbire. Zato je naše delo zelo pomembno in odgovorno, zato zahtevamo višje plačilo,« je dejala. Navzoči v veliki sejni dvorani so njen nastop večkrat prekinili z aplavzi, po prihodu iz dvorane, ki je bila za vse stavkajoče učitelje pretesna, pa so stanovski kolegi Mojco Štraus Zulu pričakali z glasnimi vzkliki odobravanja in spodbude.

»Odnos do učiteljev je mačehovski, pa čeprav je naše delo zahtevno, saj se ukvarjamo z vzgojo otrok in tudi nepredvidljivo. Doslej je v politiki veljalo, da vzamejo tistim, ki so tiho. Vendar zdaj ne bomo več tiho,« je dejal učitelj Matjaž z osnovne šole Davorin Jenko iz Cerkelj na Gorenjskem.

Ana Šušteršič, vzgojiteljica v Kranjskih vrtcih, pa je poudarila, da je na transakcijski račun prejela višjo plačo pred desetimi leti, ko je šele začela delati, kot zdaj, pa čeprav je v tem obdobju pridobila dragocene delovne izkušnje, z dodatnimi izobraževanji pa nova znanja. »Kljub temu da sem zdaj kakovostnejši kader, je plačilo za moje delo nižje kot je bilo,« je dejala in dodala, da vzgojiteljicam starši zaupajo in cenijo njihovo delo, zato so podprli njihova prizadevanja in otrok danes niso pripeljali v vrtec.

»Ne stavkamo proti vam in vašim otrokom«

Celje – Celjskemu stavkovnemu shodu so se pridružili stavkajoči iz Zasavja, Šmarja pri Jelšah in Slovenskih Konjic. Skupno je bilo na Krekovem trgu okoli 1500 stavkajočih.

Zahtevali so višje plače, opozorili so, da imajo pravico stavkati, večkrat so poudarili, da imajo dovolj podcenjevanja njihovega dela. Predsednik celjskega območnega odbora Sviza Srečko Lešek pa je napovedal poostritve, če pogajanja z vlado ne bodo uspela: »Slišali nas bodo aprila in nas čutili pri NPZ-jih in maturi.«



Protestni shod na Celjskem. Foto: Špela Kuralt/Delo

Lešek je dodatno pojasnil, da se o morebitnem bojkotu zaključnih del v šolstvu še pogovarjajo: »To je možnost, pogajanj še ni konec. Sicer pa to pomeni, da vsi papirji in spričevala ne bi bili spisani pravočasno.« Načrtujejo tudi dodaten pritisk že ob naslednjem, aprilskem stavkovnem dnevu: »Sviz je doslej vedno omogočil, da so bili vrtci in šole lahko odprti, če starši niso imeli druge možnosti, zaposleni pa so imeli varstvo. Naslednjič bo lahko tudi povsem zaprto. Ne gre drugače.«

Učiteljica Srednje zdravstvene šole Celje Maja Antonič je dejala, da ima vsak pravico do izražanja nezadovoljstva in da je bilo v tem času veliko lažnih novic: »Boleča je zavist. Zavist do delavcev, ki se borijo zase.« Dodala je, da za vsakim poklicem stoji dober in kvaliteten učitelj, da pa se je za dosego svojih ciljev treba boriti in vztrajati: »Javno pozivam delavce, da povedo, kaj jih moti, in učitelji jih bomo podprli. Smo v izkoriščevalskem kapitalizmu. Kapitalist se sam ne bo odpovedal dobičku. Zato sem tu za vse razžaljene in ponižane. Delavce z minimalno plačo, prekarce, upokojence ...«

Vzgojiteljica in vodja v Vrtcu Anice Černejeve Liljana Jevšinek pa je dejala, da so pred stavko izčrpali vse možnosti: »Ne stavkamo proti vam in vašim otrokom, ampak ker se nas plačuje slabše. Vlada noče izobraženih ljudi. Ne dovoli nam delati v miru in zadovoljstvu. Zahtevamo le to, kar nam pripada.«