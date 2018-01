Več kot polovica koncesionarjev ne meri, koliko vode načrpa

Akcija Inšpekcije za okolje in naravo je zajela 11 zavezancev, ki črpajo vodo za kopališča, ustekleničenje in ogrevanje.

M. P. V.

Več kot polovica koncesionarjev, ki črpajo vodo za potrebe kopališč, ustekleničenja in ogrevanja, ne zagotavlja ustreznih meritev odvzetih količin ter gladine in temperature podzemne vode, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, ali so odvzemi iz vodonosnikov trajnostni ali pa so s čezmernimi odvzemi ogrožene druge dejavnosti in razpoložljivost vode naslednjim generacijam, je pokazala akcija nadzora Inšpekcije za okolje in naravo.

Inšpekcija je akcijo nadzora rabe vode izvedla od julija do decembra lani, pregledala je 11 zavezancev, ki črpajo vodo iz 30 vrtin. Usmerila se je zlasti na večje zavezance, ki črpajo vodo iz globokih termalnih vodonosnikov Murske in Krške kotline. Pri teh namreč obstaja tveganje, da cilji doseganja dobrega količinskega stanja ne bodo doseženi, saj se gladine na več merilnih mestih znižujejo.

Poleg sedmih zavezancev, ki so kršili obveznosti zagotavljanja rednega spremljanja odvzetih količin vode na vsaki vrtini z ustreznim merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem − to omogoča sprotno preverjanje trenutne in skupne odvzete količine podzemne vode −, več kot polovica zavezancev tudi ne izpolnjuje v celoti zahtev v zvezi z odpadno vodo. Dva nimata okoljevarstvenega dovoljenja za njeno odvajanje, še dva presegata dovoljene količine odpadne vode, pet pa jih je čezmerno obremenjevalo vode.

Le en pregledani zavezanec je izpolnjeval vse zahteve, ki so se preverjale. Eden je kršitve odpravil že med inšpekcijskim postopkom, vendar to še ne pomeni, da uspešno zagotavlja varstvo in trajnostno rabo voda.

Velika večina koncesionarjev sicer izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi s plačilom vodnega povračila in koncesnine, prav tako praviloma dobro skrbijo za objekte in naprave za rabo vode ter njihovo vzdrževanje. Vsi zavezanci tudi uporabljajo vodo izključno za lastne potrebe, le iz vrtin, navedenih v koncesijski uredbi, in samo za namen, ki je dovoljen v koncesiji.

Glede na velik obseg kršitev bo inšpekcija akcijo nadaljevala tudi letos s pregledom desetih dodatnih zavezancev za rabo mineralne, termalne in termomineralne vode.