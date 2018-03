Velika večina zobzdravnikov za odcepitev od zdravnikov

Ljubljana – Več kot polovica od 1958 slovenskih zobozdravnikov ali kar 80 odstotkov tistih, ki so v anketi sodelovali, se je izreklo za odcepitev od zdravniške zbornice in ustanovitev ločene zbornice za zobozdravnike. Na včerajšnji skupščini skupne zbornice odločitev še ni bila na dnevnem redu, ker je treba najprej pripraviti pravne podlage.

Odcepitev zobozdravnikov od zdravnikov je bila nazadnje aktualna leta 2011, ko je bila predsednica zbornicevendar je takrat vlada, s katero so bili zobozdravniki že dogovorjeni za zakonske spremembe, predčasno padla in iz vsega skupaj ni bilo nič. Podobno je sicer tudi zdaj, a so zobozdravniki že pred tem izvedli anketo, ki so jo včeraj predstavili na skupščini zdravniške zbornice.