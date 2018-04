Veliko slabe volje in zamudnikov, malo kršitev

Pince, Obrežje – V prvih treh dneh po uvedbi sistema elektronskega cestninjenja za tovornjakarje DarsGo, so Darsovi nadzorniki in policisti odkrili 34 voznikov, ki so bili brez obveznih naprav ali so imeli napačno nastavljene. Danes, prvi delovni dan po velikonočnih praznikih, pa so tovornjakarji zamudniki na prodajnih mestih Darsa povzročali kar precej gneče.

Prvo cestnino preko novega sistema elektronskega cestninjenja DarsGo je Dars zaračunal prvega aprila komaj dvestodve milisekundi čez polnoč romunskemu tovornjakarju na štajerski avtocesti pri Zadobrovi.

»Brat. To dobro. Ni,« nam je v polomljeni angleščini in brez dodatnih pojasnil dejal tovornjakar, ki je zapustil čakalno vrsto pred Darsovo prodajno točko na največjem slovenskem mejnem prehodu Obrežje. V njej je pred dvema blagajnama ves čas stalo približno 40 moških.

Jezni tovornjakar ni bil edini, ki je obupal, še preden je prišel na vrsto. Zagrebčan Dubravko Blažević je začasen poraz po eni uri čakanja sprejel z grenkim nasmeškom: »Imam štiri avtobuse in potrebujem štiri elektronske naprave. Prijavil sem se preko spleta, po naprave pa sem prišel danes z osebnim vozilom. Lahko bi in moral bi priti pred dnevi. Žal nisem. Ker sem doma blizu, se vrnem po večerji. V čakalni vrsti bi namreč moral stati še dve uri – v tem primeru bi zamudil na popoldansko vožnjo.«

Gneča že zadnjih 14 dni

»Noro je. Poglejte parkirišče za tovornjake. Polno je in prihajajo novi. Gneča se je začela že pred 14 dnevi,« je razmere na prodajni točki Darsa, odprti 24 ur na dan, opisala zaposlena. V isti sapi je dodala, da so vozniki imeli dovolj časa za pravočasen nakup naprave brez dolgih čakalnih vrst.

»Vedel sem za uvedbo elektronskega cestninjenja v Sloveniji. Ob avtocesti je bilo namreč dovolj informativnih plakatov,« je dejal Željko Belovodjanin iz srbskega Kraljevega, ki po 10. evropskem prometnem koridorju redno vozi zadnji dve leti: »O spremembi je bil obveščen tudi moj šef. Mislil sem, da bo potrebno uredil on, a ni.«

Belovodjanina smo ujeli, ko je zapustil čakalno vrsto pred mejnim prehodom. Kolega mu je namreč sporočil, da je čakalna doba na kilometer oddaljenem bencinskem servisu krajša. Med našo vožnjo tja smo srečali tovornjakarje, ki so se do Petrola, kjer je bila čakalna doba približno 45 minut, odpravili kar peš.

Gneča čakajočih tovornjakarjev se je danes nabrala tudi na Molovem bencinskem servisu in počivališču Pince, ki je prvo prodajno mesto DarsGo po prihodu tovornjakarjev čez mejo z Madžarsko iz smeri Budimpešte. Tam je ekipa Darsovih nadzornikov v kombiju na parkirišču tistim, ki so napravo že imeli, a na njej niso imeli naloženega dobroimetja, nalagala denar, da so lahko šli na pot čez Slovenijo. Za blagajno bencinskega servisa pa so čakali v glavnem tisti vozniki, ki tovornjaki še niso imeli prijavljenih v sistem. »Treba je bilo čakati, ampak nov sistem je v redu, saj se lahko sedaj brez ustavljanja zaradi plačevanja cestnine peljemo od Romunije preko Madžarske in Slovenije do Italije,« nam je dejal Romun Bogdan Ghinita, ki je bil s sovoznikom namenjen v Milano po naloženo prikolico. Na vetrobranskem steklu, na katerega je pritrdil slovensko napravo DarsGo, nam je pokazal podobne naprave za elektronsko cestninjenje na Madžarskem, Hrvaškem, Poljskem in v Italiji.

Kršitelje lovili z zaporami

Ghinita pravi, da je za spremenjen cestninski sistem izvedel od prijateljev na facebooku, čeprav ima njegov oče transportno podjetje z dvajsetimi tovornjaki. Toda na Darsu pravijo, da so dobro poskrbeli za obveščanje tudi tujih avtoprevoznikov – vsem, s katerimi so prej sodelovali v kakršnikoli obliki, so že pred časom poslali obvestila po elektronski pošti, na avtocestnih počivališčih so Darsovi nadzorniki delili zloženke z informacijami, ob avtocestah so bili tudi plakati in transparenti z napovedjo novega sistema. »Večina je bila tako pravočasno obveščena o spremembi in imeli so dovolj časa, da se pripravijo. V sistem so se lahko tudi iz tujine prijavili po spletu in če so po spletu naročili tudi napravo, smo jim jo poslali po pošti kamorkoli po Evropi. Toda zamudniki se vedno najdejo,« je dejal Marjan Koler z Darsa.

Pri iskanju zamudnikov ali takšnih, ki se za nov sistem cestninjenja preprosto niso zmenili, je številnim Darsovim ekipam v nočnih prazničnih urah – praznična zapora za tovornjake velja samo podnevi od 8. do 21. ure – pomagala tudi policija. Na pomurski avtocesti so na počivališču Dolinsko proti Murski Soboti pripravili kontrolno zaporo prometa najprej v ponedeljek zvečer. Takrat so odkrili osem kršiteljev, ki so morali plačati najmanj 800 evrov globe vsak. Zaporo so na istem mestu ponovili še danes popoldne. Po podatkih Darsa so od 1. aprila do danes do 13. ure (novejših podatkov ni bilo mogoče pridobiti) odkrili in oglobili 34 kršiteljev. Zagrožene globe so od 800 evrov za voznika do 2000 evrov za pravno osebo.