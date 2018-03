Veter v jadra jadralcev in portoroškega turizma

Portorož – Rok za dokončanje Doma vodnih športov na Bernardinu, ki je bil predviden za 5. april, je slabo vreme podaljšalo za nekaj tednov. Konec tedna bodo v Jadralnem klubu Pirat gostili 26. Velikonočno jadralno regato optimistov, ki je druga največja v Evropi, in zaradi nedokončane gradnje organizatorji ne pričakujejo težav. Izvajalci iz podjetja Makro 5 so gradbišče prilagodili.



V Jadralnem klubu Pirat in portoroški turistični delavci se že zdaj veselijo pridobitve, saj bo nov center omogočil razvoj jadranja in krepitev turizma zunaj glavne sezone. »Vesel sem, da smo letos s Hoteli Bernardin podpisali pogodbo, ki postavlja temelje sodelovanja med našim klubom in hotelskim podjetjem tako, da bomo skupaj bolje poskrbeli za dobre jadralske goste,« je povedal Marjan Matevljič, predsednik Jadralnega kluba Pirat in dolgoletni kapitan Marine Portorož.



Portoroška Sailing Point Velikonočna regata je druga največja v Evropi. Letos se je udeležuje 400 mladih jadralcev od sedmega do 15. leta starosti iz 14 držav, s katerimi bo prišlo še približno sto trenerjev in najmanj 200 spremljevalcev mladih športnikov. Vsako pomlad sezono odpre okoli 700 udeležencev, ki v kraju bivajo v povprečju osem dni. To pomeni, da samo s to regato v Portorožu ustvarijo od 5500 do 6000 prenočitev, od tega skoraj polovico na najbližjem Bernardinu. Po ocenah direktorja Turističenga združenja Portorož Igorja Novela vsak ta gost porabi od 60 do 70 evrov na dan. Koliko natančno, bodo poskušali izvedeti z raziskavo, ki se je lotevajo na Turistici. V italijanskem Gardskem jezeru, kjer imajo podobno jadralsko tradicijo in še več jadralcev, imajo vsako leto po 40.000 prenočitev jadralskih gostov in pravijo, da vsak porabi celo po 200 evrov na dan.



Podpora Veroniki Macarol in Tini Mrak



Marjan Matevljič pravi, da jim bo nov Dom vodnih športov omogočal veliko resnejši pristop k sistematičnemu razvoju jadralskih dogodkov v Portorožu. Tako imajo za septembra že dogovorjeno organizacijo evropskega prvenstva v jadranju na deskah (razred D2), poleti 2019 pa mladinsko juniorsko svetovno prvenstvo v jadranju za razred 470.

»Če ne bi bili povezani s takšnim turističnim naseljem, kot so Hoteli Bernardin, bi imeli premalo prostora in drugega gostoljubja, ki ga lahko ponudi turistično podjetje. Seveda je interes tudi z njihove strani, ker jim pripeljemo goste zunaj glavne sezone. Velikonočna regata je samo eden od dogodkov. Številni jadralci iz Avstrije, Madžarske in zadnja leta celo iz Uzbekistana prihajajo v Portorož na treninge in druga tekmovanja, zaradi česar jadralci ustvarijo skoraj 10.000 prenočitev na leto,« je povedal Matevljič in pohvalil, da je Turistično združenje Portorož finančno podprlo njihovi najuspešnejši jadralki: evropski prvakinji, olimpijki Veroniko Macarol in Tino Mrak.

»Vodstvo Turističnega združenja razume, da sta uspešni tekmovalki odlični promotorki slovenskega in portoroškega turizma. Zato je prispevalo za nakup najsodobnejše jadrnice, s katero se bosta ponovno pomerili na olimpijskih igrah.«



Iskanje izvajalcev



Karmen Pines, ki je v občinski upravi odgovorna za vodenje investicij, nam je pojasnila, da bo nov jadralski center dograjen približno dva tedna kasneje od prvotnih predvidevanj, predvsem zaradi izjemno slabih vremenskih razmer. »Še pred velikonočnimi prazniki bodo asfaltirali kolesarsko stezo in poskrbeli za prehod za pešce mimo gradbišča. Kasneje pa bosta ob cesti ločeni poti za kolesarje in za pešce. V pritličju novega doma bosta dva hangarja za spravilo plovil in opreme, večnamenska dvorana, garderobe in sanitarije, v nadstropju pa štiri sobe s po štirimi ležišči prvenstveno za športnike in restavracija, za katero bomo razpis za najemnika v prihodnjih dneh ponovili.«

Karmen Pines je povedala, da bo jadralski center stal 1,6 milijona evrov, zapletlo pa se je z ureditvijo obale, kjer morajo utrditi obalni zid, zgraditi manjši pomol za največ deset privezov in dve klančini za spust motornih čolnov in jadrnic v morje. »Na razpisu smo prejeli tri ponudbe, vendar so nas ponujene cene presenetile, zato bomo najkasneje do sredine aprila objavili nov razpis,« je dejala Pinesova.

Po naših neuradnih informacijah so ponudbe z davkom znašale od 700.000 do 800.000 evrov. Ponovno iskanje izvajalcev pomeni, da jih bodo lahko izbrali najhitreje v začetku maja, zaradi česar bi se dela zavlekla v glavno kopalno sezono. S tem pa ne bodo zadovoljni turistični delavci.