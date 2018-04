Vikend čokoladnih užitkov v Radovljici

Radovljica – Prihodnji konec tedna bo v Radovljici potekal že sedmi festival čokolade, ki se je med obiskovalci zelo dobro prijel. Organizatorji iz radovljiškega Turizma v treh dneh festivala pričakujejo približno toliko obiskovalcev kot lani, ko so našteli 50.000 obiskovalcev.

Poleg ponudbe na stojnicah so kot letošnjo novost poudarili sodelovanje s Hišo eksperimentov, ki bo za obiskovalce pripravila poenostavljen prikaz sicer kompleksnega postopka izdelave čokolade. Luka Vidic iz Hiše eksperimentov je dejal, da so bili veseli povabila organizatorjev festivala čokolade k sodelovanju. Ker postopek izdelave čokolade traja več ur, so ga poenostavili in s kompromisi dosegli, da bodo obiskovalci ves postopek izdelave čokolade spoznali v pol ure, je dejal.

Ob festivalu bo izšla tudi knjiga o, kot je dejal avtor Andraž Briški Javor, uživanju s čokolado. Na 120 straneh je avtor poudaril pomen uživanja ob čokoladi in različne vidike, od pomena kakovostnih sestavin do postopkov za izdelavo čokolade. Povedal je, da ima drevo kakavovec več različnih vrst kakava, podobno kot pri nas poznamo več različnih vrst jabolk.

Andraž Briški Javor je dejal, da knjiga bralca predvsem opozori, na kaj naj bo pozoren ob uživanju čokolade, da bo imel od tega kar največ užitkov. Vsem tistim, ki jim večje količine zaužite čokolade povzročijo občutek teže v želodcu, je priporočil, da naj, preden se je lotijo, pojedo solato, ki omili občutek teže v želodcu. Opozoril je še, da je treba čokolado uživati brez grizenja – naj se kar sama raztopi na jeziku. Šele tako se lahko ustvarijo pravi užitki, je poudaril.

Ponudbo čokoladnih in drugih sladkih dobrot na festivalu bo predstavilo 47 razstavljavcev, med njimi večina domačih. Tujcem sodelovanje na festivalu otežuje to, da morajo zgolj za čas festivala pridobiti davčno blagajno, kar potencialne tuje razstavljavce odbija od sodelovanja na festivalu, je dejala direktorica Turizma Radovljica Nataša Mikelj.

V času festivala bo spremenjena prometna ureditev v središču Radovljice, saj bo na mestnih ulicah organiziran enosmerni promet. Parkiranje bodo voznikom omogočili na drugem pasu cest, s čimer se bodo poskušali izogniti parkiranju na okoliških travnikih. Glavna cesta med Vurnikovim trgom in mestnim parkom bo v času festivala zaprta za promet.

Organizatorji 190.000 evrov težkega festivala napovedujejo še različne delavnice za otroke, več koncertov znanih glasbenikov in drugih zanimivosti.

Niti letošnji festival ne bo ostal brez čokolade velikanke, saj bodo mojstri v Gorenjki izdelali 96 kilogramov težko čokolado.