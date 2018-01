Virus gripe razlog za alarm v bolnišnici

Novo mesto - Zaradi povečanega števila obolelih za gripo so v Splošni bolnišnici Novo mesto omejili obiske. Vodstvo bolnišnice je napovedalo, da bodo preventivni ukrepi v veljavi najmanj teden dni.

V bolnišnici so postali še bolj pozorni na izbruh sezonske gripe potem, ko so zaradi te bolezni morali hospitalizirati dve odrasli osebi, danes pa še dva otroka, medtem ko so pri petih odraslih bolnikih zasledili simptome gripe, a so jih odpustili v domačo oskrbo, je za spletno Delo povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.

Danes so stopili v veljavo ukrepi, s katerimi želijo zdravniki storiti vse, da preprečijo morebitno širjenje bolezni, zaradi česar naj otroci odslej ne obiskujejo svojcev, ter da k pacientom prihajata največ dve zdravi odrasli osebi na dan. Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan, v času obiskov pa še ena zdrava odrasla oseba.

V porodnišnici je dovoljen obisk porodnice in novorojenca le najožjim svojcem, in sicer največ dve osebi dnevno. V enotah intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem. Dve osebi sta lahko pri pacientu največ 15 minut. Obiski otrok pod petnajstim letom starosti niso dovoljeni oziroma jim lahko dovoli vstop zdravnik po predhodnem dogovoru.