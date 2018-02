Višje plače vsem javnim uslužbencem

Šp. B., STA

Ljubljana - V Konfederaciji sindikatov Slovenije (KSS) podpirajo odločitev koalicijskih partnerjev o dvigu plač vsem javnim uslužbencem enako. Prepričani so, da bi aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor z enakim dvigom plač vsem javnim uslužbencem v odstotkih podpisala večina sindikatov, tudi kateri stavkajoči, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Le odstotek vračila znižanih plač bi moral biti višji, saj so se v času krize plače zelo znižale. V krizi so sindikati pristali na znižanje plač za osem odstotkov, zato dvigovanje plač za en odstotek ob skoraj 5-odstotni rasti BDP ni sprejemljivo,« so ocenili. V kolikor se bodo plače dvigovale zgolj stavkajočim poklicnim skupinam, bo po mnenju sindikata prišlo do novih anomalij in domino efekt lahko postane popolnoma neobvladljiv, standard, da dobijo višje plače stavkajoči javni uslužbenci, pa redna praksa.

Kot so navedli, je ta rešitev modra še posebej zaradi bližajočih volitev, saj bo treba plačni sistem (enotnega ni več) postaviti na nove temelje, za kar pa predvolilni čas zagotovo ni primeren. V KSS pozivajo vlado, da začne pogajanja z vsemi sindikati javnega sektorja za enoten dvig plač in se naj ne pogaja več zgolj s stavkajočimi sindikati. Popoldne se bodo sicer vladni pogajalci sestali s skupino 16 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Pričakovati je, da jim bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar predstavil novo vladno ponudbo. V četrtek mu je namreč vlada podelila mandat, da se o sindikalnih zahtevah izpogaja v okviru enoodstotnega dviga plačne mase.

Minister je v četrtek pojasnil, da se je vlada odločila sindikatom ponuditi drugačno obliko protipredloga. Dobil je mandat za pogajanja v okviru enoodstotnega dviga plačne mase. Bo pa polje za pogajanja ustvarjeno z uporabo metod učinkovitosti. Če so se namreč sindikati pripravljeni pogovarjati o večji učinkovitosti in manjšem sistemu senioritetnih napredovanj, lahko ustvarijo dodaten prostor za dvig plač in nagrajevanje bolj uspešnih, je dejal minister.