Vlada v odhajanju bolnišnicam »podarja« tri milijone evrov

Trbovlje - Med petimi bolnišnicami, ki jim bo ministrstvo za zdravje do 2021 z nekaj več kot 3,364 milijona evrov pomagalo prenoviti bolnišnične lekarne, je tudi trboveljska (SBT). Tako je na odboru za državno ureditev in javne zadeve danes sklenila vlada.

V bistvu je vlada danes soglašala, da murskosoboški in trboveljski bolnišnici poveča vrednost investicij v Načrtu razvojnih programov 2018-2021, brežiško, novogoriško in ortopedsko bolnišnico v Valdoltri pa je z njihovimi investicijami v lekarne med razvojne programe šele uvrstila. Bolnišnice bodo same prispevale dobrih 124 tisočakov, od teh največ, skoraj 55.000 in slabih 32.000 evrov bolnišnici v Valdoltri in v Trbovljah; lastnih sredstev murskosoboške in brežiške bolnišnice bo med 18.000 in 19.000 evri, novogoriški bo celotno lekarno v vrednosti 921.000 evrov prenovila država. Načrtovana vlaganja v lekarne se gibljejo med 543.000 (Brežice) in 768.000 evri (Murska Sobota).

Cilj investicije v Trbovljah je ureditev prostorov v skladu s pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, kar bo bolnišnični lekarni omogočilo verifikacijo in opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso, so odločitev o sofinanciranju argumentirali na vladi.

Ocenjena vrednost investicije v lekarno SBT znaša 584.653 evrov z DDV in se je glede na oceno iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) povišala. Razlog je v skoku cen na trgu in posledično nepravilno ocenjena vrednost investicije v DIIP, ki ne bi zadostovala za njeno dokončanje.

Podobno je vlada v odhajanju argumentirala tudi druge štiri odločitve: v bolnišnici v Murski Soboti želi med drugim ustvariti pogoje za varno pripravo magistralnih pripravkov, zlasti aseptičnih; v Brežicah prostori in oprema razpadajo, razporeditev prostorov ne ustreza zahtevam ločevanja čistih in nečistih poti, dostavi in izdajanju materialov ter vsakodnevni manipulaciji z zdravili in medicinskimi pripomočki; cilj vlaganja v bolnišnico v Novi Gorici je varna priprava magistralnih pripravkov zaradi zaščite zaposlenih, zmanjšalo se bo tveganje za bolnišnične okužbe pri pacientih, olajšali pa bodo tudi dostopnost primorskih pacientov do protitumornih pripravkov in s tem prihranili pri povračilih potnih stroškov oziroma plačevanju prevozov na Onkološki inštitut. Investicija v lekarno ortopedske bolnišnice Valdoltra znaša dobrih 634 tisočakov.