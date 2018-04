Vlaki bodo še dolgo zamujali

Celje – Zaradi nezadovoljstva med potniki Slovenske železnice (SŽ) napovedujejo ukrepe, s katerimi naj bi skrajšali zamude, in vozni red, ki bo upošteval daljše vožnje vlakov zaradi gradbišč. Štirje največji projekti modernizacije železnice, ki naj bi SŽ po sodobnosti približala zahodnoevropskim standardom, so na Štajerskem. Vredni so 700 milijonov evrov, k čemur EU prispeva 542 milijonov evrov.



»Od izvajalcev zahtevamo, da dela opravijo čim hitreje. Vsak dan sproti ugotavljamo, kje so potrebne počasne vožnje in kje zapore. Za čas izvajanja del bo uveden nov vozni red, da bodo potniki vedeli, kdaj pridejo na cilj,« pravi Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za železnice pri Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), ki za državo vodi modernizacijo železnic.



Matjaž Kranjc, direktor družbe SŽ-Infrastruktura, dodaja, da imajo nujne investicije tudi na drugih odsekih, vsa dela pa izvajajo pod prometom. Vlaki zato izmenično vozijo po enem tiru. Počasne vožnje so nujne tudi zaradi varnosti delavcev. Krajnc: »Zagotoviti, da zamud ne bi bilo, ni mogoče. Tiste med Mariborom in Zidanim Mostom pa povzročijo zamude priključnih vlakov v Zidanem Mostu in Ljubljani.«



Zato bodo z 19. julijem uveljavili nov vozni red potniških vlakov, da za prestopanje ne bo treba čakati. Na SŽ pravijo, da voznega reda niso mogli prilagoditi prej, saj usklajevanje z upravami železnic sosednjih držav traja od štiri do šest mesecev.



Vodja družbe SŽ-Potniški promet Boštjan Koren poudarja, da bo s prenovo tirov in z zamenjavo vseh vlakovnih garnitur do leta 2025 posodobljen ves železniški promet. »Za trenutno stanje se potnikom opravičujemo,« pravi Koren, ki pričakuje, da bodo zamude nastajale vsaj še dve leti.



Kako daleč je posodobitev



Na Štajerskem bodo posodobili 45 kilometrov tirov, devet postaj, odpravili nezavarovane prehode, postavili 17,5 kilometra protihrupnih ograj. Nosilnost tirov bo povečana na osno obremenitev 22,5 tone. »Večja nosilnost pomeni večjo izkoriščenost in manj tovornih vlakov ter hitrejši promet,« pojasnjuje Jurkovič.



Prvi izmed štirih največjih projektov je Zidani Most–Celje s postajama Laško in Celje. Dela so v zaključni fazi, odsek Celje–Rimske Toplice pa bodo zaprli v kratkem. Vrednost prenove je 282 milijonov evrov, EU sofinancira 91 milijonov evrov. Dela na odseku Poljčane–Slovenska Bistrica, ki so vredna 52 milijonov evrov, z 12 milijoni pa jih sofinancira EU, prav tako že izvajajo. Za železniško postajo Pragersko, kjer bo prenova stala 80 milijonov evrov, 40 milijonov pa bo zagotovila EU, zaključujejo izbor izvajalca del, ki jih na SŽ napovedujejo prihodnje leto. Za nadgradnjo železniške proge Maribor–Šentilj, ki je ocenjena na 242 milijonov evrov in je v njih 100 milijonov evrov sofinanciranja EU, so v sklepni fazi oddaje del. Za vse projekte je predvideno, da bodo končani do konca leta 2022, nekateri že prihodnje leto, obljubljajo na SŽ.