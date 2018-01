Vnos ošpic v pediatrično kliniko se je srečno končal

A. S. H., STA

Ljubljana – Nobena oseba, ki je bila v stiku z moškim, ki je v začetku januarja z ošpicami prišel na pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ni zbolela za ošpicami, je povedala strokovna direktorica pediatrične klinike Anamarija Meglič. Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sicer obravnavala 460 ljudi, ki so bili v stiku z obolelim.



Oboleli z ošpicami je 4. januarja spremljal svojega otroka na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, za bolezen pa ni vedel. Inkubacijska doba za ošpice traja tri tedne in se je iztekla v četrtek. V tem času ni zbolela nobena od oseb, ki so bile v stiku z obolelim.

»Šele včeraj zvečer smo si oddahnili in danes pravzaprav praznujemo. Danes je zelo lep dan za našo kliniko,« je v izjavi za medije dejala Megličeva in dodala, da bi lahko bolezen potekala zelo težko, celo ogrožajoče za te hudo bolne otroke z okvarjeno imunostjo.

Pri tem je opozorila, da so lahko preprečili obolenja le v sodelovanju z infekcijsko kliniko in epidemiologi. »Z obolelim je bilo na pediatrični kliniki v stiku 194 otrok in 266 spremljevalcev. Od tega so okrog 80 otrok prepoznali kot zelo ogroženih, 50 so jih zaščitili z imunoglobulini,« je pojasnila.



Brez sodelovanja ne bi šlo

S preostalimi so bili v stiku epidemiologi. Odmerek cepiva proti ošpicam (bodisi prvi ali drugi) je prejelo 59 otrok in mladostnikov.

Pri spremljevalcih otrok pa so epidemiologi ugotovili, da jih je bilo 177 proti ošpicam zaščitenih bodisi s cepljenjem ali pa so ošpice že preboleli. Od preostalih 89 spremljevalcev, ki so bili v stiku z obolelim, jih deset zanesljivo ni bilo cepljenih, 19 pa jih je prejelo en odmerek cepiva. Tem so epidemiologi svetovali cepljenje, trem pa imunoglobuline, saj je bilo cepljenje bodisi zaradi nosečnosti ali starosti pod pol leta kontraindicirano.

V laboratoriju za javnozdravstveno virologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v tem obdobju testirali 25 bolnikov s sumom na ošpice, nekateri so bili v stiku z omenjenim obolelim. Ošpice so dokazali pri eni osebi, ki ni bila v stiku s tem obolelim.

Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je dodala, da je bila »akcija« očitno uspešna, saj ni zbolel nihče, ki je bil v stiku z obolelim na pediatrični kliniki. »Da se je to zgodilo, je bilo treba kar nekaj narediti. V Osrednjeslovenski regiji je bilo največ kontaktov, pa tudi v drugih regijah, saj so bili majhni bolniki in njihovi spremljevalci tudi od drugod po Sloveniji,« je dodala.