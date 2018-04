Voda je zalivala objekte, krajevne plohe tudi danes

T. V., A. V.

Ljubljana - Zaradi velike energije in vlage v zraku so ponekod po Sloveniji nastajale močne nevihte, ki so jih spremljali nalivi. Prve nevihte so včeraj popoldan nastale na Primorskem.

Najvišje, rdeče opozorilo pred točo so vremenoslovci izdali za Ljubljano z okolico, Dolenjsko, Kočevsko in Notranjsko.

Zaradi obilnega deževja so bile poplavljene nekatere ceste. Regionalna cesta Zagorje - Trbovlje je zaradi poplavljenega cestišča zaprta v Bevškem, lokalna cesta Hrastnik - Radeče pa v Podkraju.

Glavna cesta Trbovlje - Hrastnik je zaprta zaradi kamenja na cestišču. Obvoz za osebna vozila je po cesti Trbovlje - Boben - Hrastnik, poroča prometno-informacijski center.

Gasilci so imeli polne roke dela

Zaradi hudih nalivov so imeli polne roke dela tudi gasilci. Kmalu po 16. uri včeraj so v Dolenjih Novakih v občini Cerkno gasilci očistili prepust zaradi zasutja ob močnem nalivu. V Velikih Blokah je zaradi močnega naliva meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami in peskom vodo, ki je ogrožala objekt preusmerili, vodo ob objektu in v njem izčrpali ter ga izsušili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V naselju Iška so gasilci iz stanovanjskega objekta izčrpali dva kubična metra vode in očistili kanalizacijske jaške. Vodo pa so v naselju Malo Trebeljevo izčrpali iz stanovanjskega objekta.

V Šalki vasi blizu Kočevja je zaradi zamašenih žlebov meteorna voda s strehe zalivala prostore v stanovanjski hiši. Gasilci so žlebove očistili in omogočili normalno odtekanje vode.

V Straži je voda zalila klet in dve garaži. Gasilci so izčrpali dva kubična metra vode in počistili prostore. Meteorna voda je zalila tudi dvorišče sosednje hiše. Gasilci so očistili nanos blata in peska.

Hišo so pred vodo reševali tudi gasilci v Vrhovem v občini Radeče, kjer je iz zamašenega jaška tekla meteorna voda in ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci so jašek odmašili.

Danes možne krajevne plohe

Zvečer so bile še krajevne plohe in nevihte, ponoči pa se je vreme umirilo. V dežnih kapljah bo vse do danes precej puščavskega prahu.

Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija.

Sredi dneva in popoldne bodo tudi danes nastale krajevne plohe. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Goriškem do 23 stopinj Celzija.

Od srede nas čaka lepše in bolj umirjeno vreme. V sredo in četrtek bo delno jasno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Malo topleje bo, še napovedujejo na Arsu.