Vogršček zdaj v »rokah« okoljskega ministrstva

Vogrsko – Država je naposled zagotovila denar za obnovo pregrade vodnega zadrževalnika Vogršček, vendar bodo dela stekla šele v zadnji četrtini leta. Danes bodo občine podpisale pismo o nameri za upravljanje namakalnega sistema, v last naj bi dobile tudi namakalni razvod.



Za začetek že večkrat napovedane nujne obnove Vogrščka je bila ključna sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih konec lanskega leta. Brez obnove pregrade zadrževalnika namreč obnova namakalnega sistema ne bi imela smisla. »Dosedanja ureditev je omogočala financiranje gradnje in posodobitve namakalnih sistemov, ki pa brez vodnega vira ne morejo delovati. Sprememba zakona zdaj omogoča, da se sredstva, zbrana iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, uporabijo za gradnjo, sanacijo in posodobitev vodnih zadrževalnikov, ki so v državni lasti in so vsaj delno namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč,« so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. V državnem proračunu je za prihodnji dve leti iz postavke odškodnin zaradi spremembe namembnosti namenjenih 4,25 milijona evrov, od tega za vodne zadrževalnike 1,9 milijona na leto. »Predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena za sanacijo pregrade na zadrževalniku Vogršček,« pravijo na ministrstvu.



Namakanje letos še ne bo v celoti omogočeno, saj na okoljskem ministrstvu predvidevajo, da bi dokumentacijo za obnovo pridobili do poletja, na javnem razpisu izbrani izvajalec pa da bi lahko začel delati v zadnji tretjini leta.



Samo razvod



Danes bodo pismo o nameri za upravljanje zadrževalnika s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom in okoljsko ministrico Ireno Majcen podpisali župani občin Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Nova Gorica. Za obnovo pregrade bo poskrbela država, lokalne skupnosti pa bi v last dobile namakalni razvod, ne pa tudi pregradne opreme in cevovodov po pregradi, ki so v lasti kmetov. »Razvod lahko upravljamo samo ob zagotovljenem vodnem viru,« je povedal župan občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, ki je priznal, da bodo za ureditev upravljanja bržkone potrebovali še kakšno leto: »Čeprav je vse še bolj na politični kot izvedbeni ravni, smo v zadnjem času z državo dosegli velik napredek. Ugotoviti moramo, v kakšen stanju je razvod, in se z občinami dogovoriti, kako organizirati javno službo in kdo jo bo izvajal.« To bo bržkone koncesionar, saj nobeno od občinskih javnih podjetij menda ne izpolnjuje pogojev, za obnovo namakalnih razvodov pa bodo občine poskušale pridobiti evropski denar. Koncesionar za zadrževalnik je bilo doslej podjetje Hidrotehnik.



Branko Košuta iz Vitovelj, ki so mu od šestih hektarjev breskovih nasadov ostali še štirje, je kljub pismu o nameri za upravljanje previden: »Še pred vsakimi volitvami se je popravljalo Vogršček, zakaj bi zdaj verjel. Za obnovo je skrajni čas, saj je sadjarstvo v dolini skoraj izginilo. Večinoma zaradi Fructala, nekaj pa tudi na račun nedelovanja namakalnega sistema.«



Zadrževalnik Vogršček so po treh letih gradnje dokončali leta 1989, do leta 1997 so nanj priključili skupaj 16 namakalnih sistemov. Zaradi nevzdrževanja je že leta 2007 začel puščati, vse sanacije pa napredka niso prinesle.