Pahor: Vojska je življenjskega pomena za obrambo naše neodvisnosti

Ljubljana – Kadrovski resursi so glavni strateški izziv vojske ta hip, je na novinarski konferenci povedal novi načelnik generalštaba SV generalmajor Alan Geder. Težave vojske izvirajo iz pomanjkanja ljudi, 1238 ljudi manjka vojski za normalno delovanje, je prepričan.



»Slovenska vojska beleži več odhodov kot prihodov novih vojakov. Kot majhna vojska izgubimo za četo in pol ljudi. Ljudje izginjajo, njihove naloge pa ostajajo,« pravi Geder.



Kot poklicna vojska se je SV znašla na trgu dela, zato novi načelnik verjame, da so tudi plače razlog za odhode ljudi. Izhodiščna bruto plača vojaka namreč znaša 1087 evrov, povprečna bruto plača vseh pripadnikov SV pa je 1621 evrov. Povprečna bruto plača vojaka na Češkem, recimo, presega povprečno bruto plačo v njihovi državi.



Načelnik generalštaba je sklenil, da za obdobje priprav na ponoven preizkus pripravljenosti bataljonske bojne skupine vpokliče pripadnike pogodbene rezerve. Koliko ljudi bo vpoklicanih, Geder še ni mogel napovedati, natančno številko pričakuje od poveljnika sil. »Sem optimist in računam, da se bo na vpoklic odzvalo več kot 50 odstotkov pripadnikov pogodbene rezerve,« je dejal Geder in poudaril, da bodo vpoklicani na dolžnosti najdlje do konca junija, ko računa, da bo preizkus bojne pripravljenosti uspešno izveden. V pogodbeni rezervi ima Slovenija trenutno 957 od načrtovanih dva tisoč ljudi.



Bataljonska bojna skupina bo po neuspešnem preizkusu pripravljenosti ponovila preizkus po istih metodah in standardih, do konca poletja mora biti preizkus izveden uspešno. Kontingenti bodo zamenjani po predvideni časovnici, razen motorizirane čete, ki bo na Kosovu ostala dva meseca dlje od načrta.

Geder zavrača vsa namigovanja, da je preizkus pripravljenosti, ki je privedel do menjave na vrhu generalštaba, namerno izveden nezadostno ali da vojaki kot posamezniki niso bili usposabljani za svoje naloge.

Pahor predlaga sprejem zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju

Predsednik republike Borut Pahor je v DZ poudaril nujnost posodobitve celotnega varnostnega sistema in predlagal sprejem zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju. Meni, da je vojska življenjskega pomena za obrambo naše neodvisnosti in da dejstvo, da Slovenija velja za varno državo, ustvarja škodljiv vtis, da v varnost ni treba vlagati.

Kot je predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil pojasnil v mnenju na zahtevo DZ, ki ga je predstavil na današnji izredni seji o stanju v Slovenski vojski, Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena in upravičeno velja za varno državo, toda mednarodno okolje je postalo bistveno bolj nepredvidljivo in manj stabilno. »Varnost je postala manj zanesljiva, zato je treba v varnost več vlagati,« je poudaril in spomnil, da je oceno o potrebnosti posodobitve celotnega sistema nacionalne varnosti v DZ predstavil že v svojem mnenju maja 2016.

Tokrat pa Pahor predlaga vladi in DZ sprejetje zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju nacionalne varnosti. Razume, da tako zahtevnega zakona ni mogoče pripraviti in sprejeti v tem sklicu DZ, bi pa v tem času lahko morda vendarle sprejeli dva zakona. Gre za zakon o obrambi in zakon o službi v Slovenski vojski, ki sta v parlamentarnem postopku, oba bi po predsednikovem mnenju koristila potrebam vojske.

Po njegovih besedah potrebujemo politično soglasje o varnostnih tveganjih, posodobitvi in finančnih vlaganjih v nacionalno varnost. Zagotavljanje nacionalne varnosti v zdajšnjih razmerah po Pahorjevem prepričanju ni več zadeva posameznih ministrstev ali služb, ampak zahteva skupen ter celovit pristop. »Zaradi spremenjenih dejavnikov tveganja, demografskih sprememb, sprememb na trgu dela in finančnih omejitev je treba preseči tekmovanje posameznih vladnih resorjev glede kadrov in financ ter zagotoviti usklajeno skupno določanje prednostnih nalog in s tem vzdržno finančno podporo,« je poudaril.

V proračunu SV letos 33 milijonov več kot lani

Letos ima vojska na voljo 349 milijonov evrov, to je 33 milijonov več kot lani. Od letošnjega proračuna bodo za plače namenili 237 milijonov, za delovanje 74,8 in za nakupe opreme 36,8 milijona evrov, je dejal Geder.

Povprečna starost vozil v SV je 18 let, kar 45 odstotkov vseh vozil bo letos imelo pretečeno življenjsko dobo.

Ocenjena vrednost oblikovanja in opremljanja dveh bataljonskih bojnih skupin znaša 1,2 milijarde evrov, po Gederjevih pričakovanjih bosta opremljeni do leta 2030. Vizija Gederja se osredotoča na ureditev plač vojakov, zagotovitev dolgoročnega stabilnega financiranja vojske, ki bo omogočilo načrtovanje opremljanja, dokončanje profesionalizacije vojske, izboljšanje voditeljstva v vojski, dvig motivacije pripadnikov, izstop iz javnega sektorja ter izgradnja bojne usmerjenosti vojske.



Glavnina v tujini na zahodnem Balkanu



Misije vojske v tujini so osredotočene in bodo tudi ostale osredotočene na zahodni Balkan. Od 347 vojakov na misijah jih je kar 241 na Kosovu. Letni strošek misij ostaja na ravni okoli 23 milijonov evrov. Geder napoveduje, da se bo žarišče delovanja v misijah preselilo postopoma z Balkana na vzhodno krilo Nato zveze.







